加州絕美沿海公路陷野火關閉 當局加緊控制火勢

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被稱作「科羅拉多大火」的野火21日晚間爆發，穿過太平洋濱海公路，在公路靠海段燃燒了一段時間。（美聯社）

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（中央社舊金山23日綜合外電報導）美國加州北部一處風景優美的海岸公路因野火關閉，著名的比克斯比溪大橋也受到威脅，官員表示，消防員已更加控制火勢，但仍有約500人收到疏散命令。

這場被稱作「科羅拉多大火」（Colorado Fire）的野火21日晚間爆發，並穿過太平洋濱海公路（Pacific Coast Highway），在公路靠海段燃燒了一段時間，範圍由蒙特瑞（Monterey）以南約15公里到大索爾（Big Sur）地區以北。

野火逼近比克斯比溪大橋（Bixby Creek Bridge），但未損及這座以壯觀混凝土拱形橋墩聞名的地標。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，到了今晚，35%的火勢已獲控制；野火被控制在約283公頃的範圍，低於早上的424公頃，這歸功於「精準的測繪」。

加州森林防火廳指出，人員將在今天繼續建立和改善防火線並滅掉野火熱點。

加州森林防火廳發言人朱里葉（Cecile Juliette）說，一個有人使用的圓頂帳篷被大火摧毀。她補充，據信大多數接到疏散命令的民眾已經離開受野火影響的地區。

朱里葉表示，此類野火在一年當中這一時節發生不太尋常，而且「科羅拉多大火」燒毀的地區已超過10年沒在1月份發生燃燒面積超過40公頃的火災。

由於氣候變遷和長達20年的乾旱等因素，加州野火季近年來變得越愈來愈長，且嚴重程度益發升高。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110124