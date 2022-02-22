川普社群平台出師不利 下載居冠卻被抱怨卡很大

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（中央社舊金山21日綜合外電報導）美國前總統川普新推出的社群平台app「真實社群」今天逐步上架卻出師不利，數以千計準用戶下載時出現錯誤訊息或被置入等候名單。真實社群說，這是因一時「需求太大」導致。

「真實社群」（TRUTH Social，暫譯）母公司「川普媒體科技集團」（Trump Media and Technology Group, TMTG）執行長努尼斯（Devin Nunes）表示，真實社群會在3月底前「全面運作」。

今天上午「真實社群」成為蘋果公司App Store美國地區最熱門的應用程式，同類型如TikTok、YouTube及Instagram都難望其項背。

但許多人嘗試下載時遇到困難，有人畫面顯示「發生錯誤，請重試」。

法新社記者雖然進到下一步，但只看到感謝畫面，並說「由於需求過大，已將您列入等候名單」。

「我們愛您，您對我們不只是數字，您的等候號碼如下：＃170174。」

川普的推特帳號遭禁用前，有多達8900萬追蹤者，他常利用推特發布正式聲明並攻擊對手。

目前尚難定論會有多少人前往「真實社群」追蹤川普動態。

法新社請川普媒體科技集團發表看法，目前未獲回應。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110222