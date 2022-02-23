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烏克蘭危機
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烏克蘭危機3/300

烏克蘭外長：為國家戰鬥到底 制裁俄國永遠不夠[影]

2022/2/23 15:06（2/23 15:27 更新）
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烏克蘭外交部長庫列巴（圖）22日表示，在俄國撤軍之前，對俄國的制裁永遠不夠。（圖取自facebook.com/dmytro.kuleba）
烏克蘭外交部長庫列巴（圖）22日表示，在俄國撤軍之前，對俄國的制裁永遠不夠。（圖取自facebook.com/dmytro.kuleba）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）針對俄羅斯昨天承認烏克蘭東部兩區為獨立共和國，並派俄軍進入「維和」，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，在俄國撤軍之前，對俄國的制裁永遠不夠。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天簽署命令，承認烏東的頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立共和國，庫列巴今天在美國有線電視新聞網（CNN）節目The Lead中，作上述表示。

庫列巴今天在華府拜會美國總統拜登（Joe Biden）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ），稍早也在國務卿布林肯（Antony Blinken）的陪同下，在國務院和媒體談話。

庫列巴在國務院表示，蒲亭下令後，烏克蘭並沒有打算要從烏東馬立波（Mariupol）、哈爾科夫（Kharkiv）兩地撤離；他的國家只有兩個計畫：透過外交解決危機，若是失敗，將起而捍衛國家戰鬥到底。

他說：「A計畫就是運用所有外交工具，來嚇阻俄羅斯行動，並防止情勢進一步升高。但如果失敗，B計畫就是：起而為國家的每一吋土地、每個城市和每個村落而戰。當然是直到我們勝利為止。」

當被問及烏克蘭以外的人為何要關注俄烏危機，庫列巴說：「如果蒲亭在烏克蘭得逞，全世界想要改變規則、想避開美國的人，也會看這個可能性：西方國家不能捍衛他們所要維護的原則。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110223

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岸田將與蒲亭電話會談 擬籲外交解決俄烏危機
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