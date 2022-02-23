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烏克蘭危機2/300

俄國使館外抗議 旅日烏克蘭人高喊不容蒲亭侵略

2022/2/23 19:46
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（中央社東京23日綜合外電報導）受到烏克蘭情勢緊張影響，部分旅居日本的烏克蘭人今天聚集東京都港區俄羅斯大使館外抗議，高喊「絕不容許俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵略」。

俄羅斯21日承認烏克蘭東部兩個分離地區是獨立國家，隨即以維和為由下令俄軍進駐這兩區，兩國情勢升溫，烏克蘭軍方今天發布動員後備軍人命令。

日本讀賣新聞報導，這些旅日烏克蘭人透過臉書等管道，號召包括烏克蘭人、英國人及日本人等約40人，前往俄羅斯駐日大使館外抗議；參加人士手持寫有STOP WAR及「俄軍退出烏克蘭」等海報，還高舉烏克蘭國旗、高唱烏克蘭國歌，訴求讓烏克蘭恢復和平。

發起抗議活動、在東京都練馬區擔任公司職員的24歲烏克蘭人說，家鄉還有母親及妻子，真的不希望發生戰爭；透過今天的抗議活動，希望讓日本人也能知道在烏克蘭發生什麼事，並希望日本政府強化對俄羅斯的經濟制裁。

日本首相岸田文雄今天上午宣布啟動制裁措施，對兩個烏東「國家」相關人士停發簽證、凍結資產，並禁止俄羅斯國債在日本發行等。

富士新聞網報導，住在日本的烏克蘭人手持寫有「反對戰爭」等訴求的海報，高喊「絕不容許俄羅斯總統蒲亭的侵略」。

參加抗議的旅日烏克蘭人說，「我們不想變成俄羅斯，蒲亭的計畫不會成功」。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110223

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