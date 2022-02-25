俄羅斯承認烏東分離地區主權 學者：中國很尷尬

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25日由中華亞太菁英交流協會舉辦的「從烏克蘭危機看全球及台海情勢」座談會上，台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，中國應該沒有料到俄羅斯會承認烏克蘭分離地區兩個共和國，這個舉動對中國很傷，會牽涉到台灣、新疆、西藏等獨立問題。中央社記者李雅雯攝 111年2月25日

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（中央社記者李雅雯台北25日電）中華亞太菁英交流協會今天舉辦「從烏克蘭危機看全球及台海情勢」座談會，學者認為，俄羅斯承認、建交烏克蘭分離地區兩共和國，中國應沒料到，這舉動也會令人聯想到台灣。

台灣師範大學東亞學系教授范世平在會上表示，中國應該沒有料到俄羅斯會承認烏克蘭分離地區兩個共和國，因為這個舉動對中國很傷，會牽涉到台灣、新疆、西藏等獨立問題。中國對於俄烏情勢低調，還說烏克蘭絕不是台灣，中國擔心台灣問題國際化，但實際上相關討論已經國際化了。

兩岸政策協會研究員吳瑟致指出，中共二十大即將來臨，中國其實不想捲入衝突中，於是在俄烏情勢上態度曖昧。中國國務委員兼外交部長王毅先前說，全世界都要尊重各國主權領土和完整，俄羅斯後來的舉動使得中國很尷尬。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝則認為，中國對於俄烏問題採迴避態度，沒有公開譴責，在各國相繼對俄羅斯祭出經濟制裁下，中國顯得角色尷尬，因為在這樣的情況下，仍須和俄國結盟。烏克蘭問題不是不能用和平手段解決，仍可以透過外交手段、重簽協議；現在俄國用一己實力去破壞現狀，將會催生新的法律安排，取代新明斯克協議。

俄羅斯21日承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic），並以「維和」為名派軍進駐；22日宣布與這兩個獨立共和國建交。歐美多國指責俄羅斯侵略烏克蘭，相繼宣布對俄羅斯祭出制裁。（編輯：沈朋達）1110225