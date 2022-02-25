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俄羅斯入侵烏克蘭 國際刑事法院可能調查戰爭相關罪行

2022/2/25 21:10（2/25 21:38 更新）
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俄羅斯彈襲登陸並進開戰烏克蘭。（中央社製圖）
俄羅斯彈襲登陸並進開戰烏克蘭。（中央社製圖）
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（中央社阿姆斯特丹25日綜合外電報導）國際刑事法院（International Criminal Court）檢察官卡林汗今天表達了對俄羅斯入侵烏克蘭的關切，他說，國際刑事法院也許會調查可能發生在烏克蘭的戰爭罪行。

卡林汗（Karim Khan）發表聲明說，他一直密切關注烏克蘭和周邊地區近來的情勢發展，「我提醒在烏克蘭土地上交戰的各方，國際刑事法院可行使管轄權，調查在烏克蘭境內犯下的任何種族滅絕、違反人道以及戰爭罪行。」

在俄羅斯2014年3月吞併克里米亞半島接著烏東親俄分離主義分子與烏克蘭政府軍爆發衝突後，烏克蘭就接受了國際刑事法院對其境內自2014年2月之後所發生違反人道和戰爭罪行的管轄權。

國際刑事法院檢察署2020年12月宣布，有理由相信烏東衝突期間存在戰爭罪和其他罪行；初步審查已結束，但尚未向法官正式聲請展開全面調查。

俄羅斯雖非國際刑事法院一員，但國際刑事法院仍可調查在烏克蘭境內犯下的戰爭罪和違反人道罪，無論嫌犯的國籍為何。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110225

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