烏克蘭總統向北約東歐成員求援 盼與俄談判

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在推特發文表示，他今天與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會談，希望北約東歐會員國能夠提供協助，讓俄羅斯坐上談判桌。

澤倫斯基寫道：「我們需要組成反戰聯盟。」

俄羅斯昨天對烏克蘭發動攻勢後，大批逃避戰禍的烏克蘭人開始抵達中歐鄰國，預料還將有更多人出逃。中歐各國設立接待站，並派遣部隊前往邊境提供幫助。

歐洲聯盟東翼國家曾為華沙公約組織（Warsaw Pact）成員，如今加入北大西洋公約組織（NATO）；其中，波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞均與烏克蘭接壤。

俄羅斯對烏克蘭發動陸海空全面入侵行動，這是歐洲自第二次世界大戰以來，一國對另一國發動的最大規模攻擊，引發各界憂心人口4400萬的烏克蘭恐爆發難民潮。

波蘭南部的邊界通口米迪卡（Medyka）通常十分寧靜，昨天上午卻迎來數十名提著行李徒步的烏克蘭人，排隊等候跨越邊境的車龍一整天下來越來越長。

39歲的波蘭婦女歐萊娜（Olena Bogucka）說，她已經等了4小時，但她的烏克蘭裔丈夫和孩子仍舊卡在邊界另一側。「沒辦法通過。我打電話也連絡不上…我不知道要怎麼讓孩子過來…我不知道該怎麼辦。」

為了加快通關，波蘭昨天解除防疫限制，讓來自非歐盟成員國家的民眾，可以不用持實驗室認證的陰性篩檢報告入境。

波蘭有東歐最大、人口約100萬的烏克蘭社群，也是距離基輔最近的歐盟國家。華沙當局呼籲對俄羅斯發起「盡可能最嚴厲的制裁」。

長久以來支持俄國的捷克總統齊曼（Milos Zeman）稱，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是「狂人」；布拉格停止對俄國人核發簽證，並下令兩座俄國領事館關閉。

同樣與蒲亭交好的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也譴責莫斯科的舉動。他表示，匈牙利將準備提供烏克蘭人道援助，並準備接收難民。

路透目擊者稱，成群的烏克蘭民眾通過邊境檢查站逃往匈牙利，有些人甚至遠從基輔前來。部分民眾開著車，但也有人拖著行李箱前進。

一位民眾在匈牙利邊境受訪說：「沒有人想要被徵召入伍，沒有人想死。顯然能逃走的人都逃了。」

地方政府表示，另有數百人經由摩爾多瓦與黑海之間的狹長型烏克蘭領土出逃，搭乘渡輪橫越多瑙河前往羅馬尼亞。

斯洛伐克海關人員稱，烏克蘭通往斯洛伐克的三叉路口交通最為繁忙，排隊車潮必須等候高達12小時。

波蘭衛生部表示，當局已經準備一輛醫療列車，用以運送受傷的烏克蘭民眾，並列出可接收傷者的1230家醫療院所。波蘭陸軍部分部隊也提高戰備等級。

斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）表示，將派遣1500名部隊前往烏克蘭邊境，並增設通關口；匈牙利也表示將派兵到邊境支援難民。

斯洛伐克東部地區柯西契（Kosice）的政府首長告訴路透社，已經準備好2000張床位，以及約60個體育館供難民棲身。

捷克雖然沒有與烏克蘭接壤，但有約26萬名烏克蘭人居住在此。捷克也表示，已準備好接納難民。捷克鐵路公司準備可載送6000人的列車與床位，將在必要時提供疏運。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110225