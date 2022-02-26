「犯罪遊客」橫行美國 鎖定亞裔家庭行竊

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（中央社記者周世惠舊金山25日專電）從美西到美東，層出不窮的竊盜案專門找好區的房子下手，以亞裔受害者居多。聯邦調查局發現來自南美洲有組織的「犯罪遊客」帶動猖獗的犯罪現象，讓亞裔家庭人人自危。

當竊盜案是偶發的新聞事件時，一般人可能無感；若發生在鄰居和朋友家時，那是危機感；對親身遭遇者而言，首當其衝的是不安感。

舊金山矽谷古柏迪諾（Cupertino）是美國社會普遍認定的「好區」。根據Zillow不動產交易平台資料，當地平均房價約290萬美元（約新台幣8100萬元），公立學校排名高，亞裔人口佔67%。

一位居民馬哈揚（Ameya Mahajan）10幾個小時前在鄰里社群平台上警示一則消息：歹徒到她家行竊。她寫道，父母在晚間6點半外出散步回家時，發現家門口有輛不認識的白色BMW房車，車頭朝前、停在他們家的車道。她媽媽機警拍下車牌，同時間，兩名身穿黑色連帽衣的男子從院子跑出來、跳上車子快速逃逸。

案發當時，馬哈揚其實在家，只是沒來得及察覺歹徒行跡，一直到父母返家見狀報警。警方調查發現，車牌號碼不屬於那輛車子。

類似的情節不斷上演，中央社記者駐地的舊金山灣區，地方群組經常呼籲「竊賊愈來愈大膽」，也伴隨著許多「世風日下」的感嘆評論。

這並非單一地區獨有的治安問題，而是遍及全美，一種「獨特且龐大」的犯罪現象。聯邦調查局（FBI）以「南美洲竊盜集團」為代號調查偵辦，更嚴重的威脅是竊賊的手也伸向印度、英國和澳洲等地。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）上月報導，聯邦幹員在去年3月帶著搜查令，摸黑到395號州際公路旁、位於維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）一處不起眼的汽車旅館停車場，暗中把定位追蹤器安裝在一輛白色廂型車和一輛灰色房車。

長達一年的循線追蹤後，執法人員查出一個老練的竊盜集團，專門以華盛頓特區郊區亞裔和中東裔的「好房子」為下手對象，累積將近200萬美元（約新台幣5600萬）贓款，並由此連結出數百起跨州竊案，源頭來自南美洲的「犯罪遊客」（crime tourists）。

執法專家表示，犯罪遊客主要從哥倫比亞（Colombia）和智利（Chile）等國進入美國，以2到8人為組織，跨州偷竊、搶劫珠寶等，犯案後有些人返鄉、有些人非法滯美。2014年智利納入美國旅遊免簽國家，哥倫比亞不在名單內，來自哥國的犯罪遊客以非法偷渡者居多。

相對於凶殺案，這類竊案相對是小案件。專家指出，非暴力的竊賊即使被捕，保釋金通常很低，保釋之後又前往下一個城鎮物色新的下手對象。

竊賊會先在網路上研究目標，監視屋主的動態，選定時間、迅速破門襲擊並逃逸，讓警察難逮捕。他們多穿著連帽衣、戴滑雪用的面罩，開著隱蔽或不符車牌的車子。

傳統印象上，亞裔和中東裔的家庭會把黃金和珠寶等有價值的物品放家裡，或因這類族群經營的事業有現金收入，而成為歹徒鎖定的目標。

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值得注意的是，即使裝了保全系統不代表萬無一失。FBI調查，有竊賊切斷南加州一家珠寶店的電源，守候一夜，等保全系統的備用電力耗光後，從屋頂挖一個洞，竊賊帶著發電機進入店裡，撬開2200公斤保險櫃，偷走價值120萬美元（約新台幣3400萬元）的珠寶。

「人沒事就好」、「碎碎平安」常是人們對竊盜案受害者的安慰，但也是實話。不過，竊盜案潛藏的社會問題不只是被奪走的財物，還有基本的安全感，以及跨國犯罪手法的再進化。（編輯：周永捷）1100226