更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭
國際

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園米迪幼兒園案增11例 逾千人須居家隔離
首頁 / 國際

討論共有核武器 安倍：不該視為禁忌

2022/2/27 18:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）有關俄羅斯入侵烏克蘭，日本前首相安倍晉三今天提到「共有核武器」，認為針對如何保護世界安全進行討論，在日本不該被視為禁忌。

日本富士新聞網、朝日新聞報導，安倍今天在電視節目上說，必須從俄羅斯入侵烏克蘭「獲得各種教訓」。

安倍也觸及「共有核武器」（意指擁核國與同盟國共有核武器的思考方式及戰略，Nuclear Sharing）說，即使是北大西洋公約組織（NATO），德國、比利時、荷蘭及義大利都共有核武器。

他說，日本雖然宣示「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器），但針對如何保護世界安全進行討論，也不該視為禁忌。

安倍說，必須明確宣示廢核目標，且朝這個目標持續前進很重要；但另一方面，有關現實中如何保護國民生命及國家，也應該針對各種選項進行討論。

他說，當像俄羅斯這種聯合國安全理事會常任理事國成為戰爭當事國時，「很遺憾安理會無法發揮功能」。

安倍還說，必須強化「自己的國家自己守護」的決心及防衛能力，認為日本「倚賴美國打擊力」的現狀有必要進行修正。

談到在日本持續進行討論的「敵基地攻擊能力」，他認為文字表現上應進行改變，「不要那麼堅持『敵基地攻擊』這幾個字」，因為目標是軍事中樞、要破壞的是主掌軍事的基礎設施，「沒必要一定要稱基地」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110227

延伸閱讀
安倍：美國應捨棄戰略模糊 明確表示防衛台灣
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族