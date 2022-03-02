北溪2號聲請破產遣散員工 俄受制裁下成祭品

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（中央社日內瓦1日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，德國中止「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管線計畫，總部位於瑞士的北溪2號公司（Nord Stream 2 AG）已經向法院聲請破產，106名員工全數遣散。

北溪2號氣管可將天然氣從俄羅斯直接運送到歐洲。莫斯科當局上星期遭西方國家一連串嚴厲制裁後，德國也宣布中止這項計畫。

北溪2號公司所在的瑞士朱格州（Zug）經濟主管塔爾曼-古特（ Silvia Thalmann-Gut）告訴瑞士廣播電視台（SRF）說：「美國上週的制裁下，北溪已經無清償能力了。」

她說，地區主管當局今天接到通知，北溪2號公司已向法院聲請破產，所屬106名員工已全部遣散。

俄羅斯2月22日宣布承認烏東頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）獨立後，美國與德國先後宣布制裁俄羅斯的北溪2號天然氣管線計畫。

法新社報導，北溪2號天然氣管線是富藏石油的俄羅斯最受矚目的地緣戰略倡議之一，即便遭到西方制裁，俄羅斯仍於2月24日對烏克蘭發動全面性入侵行動。

負責營運的北溪2號公司總部在瑞士朱格，為俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）所有。

由於還有不少俄羅斯企業將總部設在朱格，塔爾曼-古特認為，針對俄國實施的大規模制裁行動開始產生效應後，接下來可能會有更多公司宣布破產。

一向恪守中立的瑞士，最初對是否跟進國際行動對俄羅斯實施制裁還抱持審慎態度，但昨天宣布決定跟進歐洲聯盟（EU）率領的行動，祭出與歐盟一致的嚴厲制裁措施。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110302