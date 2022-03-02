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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭16/300

基輔電視塔遭轟擊 澤倫斯基痛斥俄欲消滅烏克蘭

2022/3/2 18:48（3/2 19:21 更新）
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俄羅斯1日摧毀位於巴比亞河谷紀念碑對面的基輔電視塔，造成5名平民喪生。（圖取自facebook.com/dsszzi）
俄羅斯1日摧毀位於巴比亞河谷紀念碑對面的基輔電視塔，造成5名平民喪生。（圖取自facebook.com/dsszzi）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭今天進入第7天，烏國南部港市馬立波（Mariupol）遭猛烈砲擊，烏克蘭總統澤倫斯基指控俄國企圖將烏克蘭國家、歷史和人民「一筆抹去」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發表視訊演說指責，俄羅斯以飛彈攻擊巴比亞河谷（Babi Yar）紀念碑意味，「許多俄羅斯人對我們的基輔感到完全陌生」。這座紀念碑是為記念二戰時遭納粹屠殺的猶太人。

昨晚發動的攻勢摧毀位於巴比亞河谷紀念碑對面的基輔電視塔，造成5名平民喪生。對澤倫斯基而言，這個地點的象徵意義凸顯了俄國對烏克蘭人身分的威脅。

澤倫斯基提到俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的入侵部隊時說：「他們對我們的首都和歷史一無所知，但他們奉命要將我們的歷史、我們的國家和所有人民一筆抹去。」

澤倫斯基表示，在蘇聯統治下，當局「在歐洲這個特殊的地方、這個祈禱和哀悼的地方」興建了這座電視塔和一座體育館。

澤倫斯基呼籲全球猶太人對此發聲。他說：「我現在要對世界上所有猶太人說話，你們沒看到發生什麼事嗎？這正是全世界猶太人此刻不可保持沉默非常重要的原因所在。」

「納粹主義就是誕生於沉默之中，因此請為平民遭殺害、烏克蘭人遭謀殺而怒吼。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110302

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