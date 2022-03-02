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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭8/300

烏克蘭官員稱烏俄2日恢復談判 與首輪代表相同

2022/3/2 21:55（3/2 22:19 更新）
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塔斯社報導澤倫斯基一名顧問稱烏俄雙方將在2日恢復談判。圖為雙方2月28日第一次談判。（圖取自twitter.com/BelarusMFA）
塔斯社報導澤倫斯基一名顧問稱烏俄雙方將在2日恢復談判。圖為雙方2月28日第一次談判。（圖取自twitter.com/BelarusMFA）
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）塔斯社（TASS）援引烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）一名顧問表示，俄羅斯和烏克蘭將於2日舉行第二輪會談。

塔斯社稱，該名顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）是在「烏克蘭24電視台」（Ukraine-24 TV）說這番話。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基的幕僚2日也證實，俄烏第二輪談判將於當天舉行。雙方參與談判的代表，和參與2月28日第一輪談判的代表是同一批人。

這位總統幕僚告訴CNN：「現在正式確定，烏克蘭和占領者之間的第二輪談判將於今天舉行。」

俄烏2月28日第一輪談判進行了5小時，未取得任何突破。俄羅斯新聞社（RIA）1日報導稱，第二輪談判將在白俄羅斯靠近波蘭的邊境地區舉行。

俄羅斯表示，俄軍已於2日拿下刻松（Kherson），這是至今俄軍所占領的最大烏克蘭城市，同時俄方也加強對烏克蘭主要大城市的致命轟炸。在烏克蘭強烈抵抗下，俄軍入侵部隊迄未能夠占領這些城市。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110302

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