日首都圈醫療仍吃緊 要求延長現行防疫措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本首都圈1都3縣為防止COVID-19疫情擴大而實施的「防止蔓延等重點措施」6日到期，但因醫療體制仍吃緊，因此向中央政府要求延長實施這項措施。

日本放送協會（NHK）報導，為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，首都圈1都3縣（東京都、千葉、埼玉、神奈川等3縣）實施「防止蔓延等重點措施」，期限至6日為止。

但首都圈1都3縣的知事今天聯手向中央政府要求延長實施這項措施。

知事們認為，治療確診者的病床使用率超過50%，以高齡者為主，重症病患增加，導致醫療體制吃緊。

此外，東京都要求中央政府具體明示解除「防止蔓延等重點措施」的標準，以及明示今後疫情動向的因應方針及研議民眾打第三劑疫苗或接受篩檢後的鬆綁行動限制對策。

東京都今天新增確診病例1萬2693例，比2月23日減少約1900例。今天通報確診死亡人數31人，是今年單日新增確診死亡人數第2多的紀錄。

東京都今天新增的確診病例，以年齡層來看，未滿10歲者有2409例、10餘歲者1600例、20餘歲者1862例、30餘歲者2142例、50餘歲者1219例。

日本讀賣新聞報導，有關防疫對策，目前實施「防止蔓延等重點措施」的北海道、青森、櫪木、群馬、石川、岐阜、香川這7道縣的實施期限至6日為止，但日本政府初步決定延長至21日。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

福島、長野、三重、和歌山、廣島、高知、福岡、長崎、宮崎、鹿兒島等10縣的實施期限也到6日為止，但日本政府初步決定當天就解除，不再延長。

「防止蔓延等重點措施」的實施期限到6日為止的共有31都道府縣，但日本政府初步決定東京、愛知、大阪等9都府縣延長實施；新潟、岡山、佐賀等3縣解除實施。靜岡、熊本等2縣是否延長實施，日本政府明天將做出決定。（編輯：韋樞）1110302