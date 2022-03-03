COVID-19全球最新情報 3/3

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越南2日單日11萬301人染疫。河內市一所小學高掛「歡迎學生們返校」的看板，但由於確診數暴增，小學生原定返校上課的計畫只能宣告暫停。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月2日

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（中央社台北3日電）美國總統拜登在國情咨文中透露國家將邁入抗疫新階段的訊息，「我們的生活不需再受COVID-19控制」。香港新增確診破5.5萬例，創疫情爆發兩年來單日新高，當局預計數字還會上升。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間3日上午7時，全球至少597萬1414人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億3961萬9749人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心公布2日國內新增49例COVID-19，分別為2例本土病例，皆與桃園米迪幼兒園案有關。另外，境外移入47例；無新增死亡病例。

本土疫情未停，近期幼兒園相關病例不少，各界關注12歲以下兒童可否納為疫苗接種對象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，專家近期將開會討論。

● 中國

中國官方2日通報，新增224例確診，本土占了71例，涉及12省市，其中以廣東省的32例最多，內蒙也有16例。

中國國家衛生健康委員會官網公布，1日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例224例，其中本土71例，廣東占了32例、內蒙古16例，吉林、黑龍江、山東、四川、遼寧、廣西、天津、山西、上海、雲南也有零星病例。

中國對疫情一直奉行「動態清零」策略，中國國家衛健委高級別專家組成員曾光近日撰文表示，「動態清零」不會永遠不變，中國會在合適時間，「展示中國式與病毒共存的路線圖」。

● 香港

香港2日激增5萬5353人感染COVID-19，是疫情爆發兩年來的單日新高，當局預計數字還會上升。

本地的單日新增確診病例過去兩天已連續超過3萬例，2日更突破5.5萬例；過去24小時又有117人染疫死亡。

香港政府近期實施歷來最嚴苛的防疫措施。據外媒報導，香港的金融人才紛紛避走，有外藉人士最近決定辭職回國，也有金融專業人士詢問僱主是否可遷往其他地方工作，令金融業增添不少壓力。

● 日本

日本東京都2日新增確診病例1萬2693例，比2月23日減少約1900例。另通報新增確診死亡人數31人，是今年單日新增確診死亡人數第2多的紀錄。

日本首都圈1都3縣（東京都、千葉、埼玉、神奈川等3縣）為防止COVID-19疫情擴大而實施的「防止蔓延等重點措施」6日到期，但因醫療體制仍吃緊，因此向中央政府要求延長實施這項措施。

日本政府從3月1日起鬆綁被外界視為「鎖國」的邊境管制措施，開放「非觀光客」的外國商務及留學生等入境。目前傳出為讓更多留學生可入境，日本政府有意另訂留學生入境名額。

日本讀賣新聞報導，日本政府為擴大開放外國留學生入境，目前傳出正研究另訂留學生入境標準的方案。首相岸田文雄最快有意在3日表明。

● 越南

越南衛生部2日通報，新增11萬301人感染COVID-19，這是越南單日新增確診病例首度上看6位數，寫下COVID-19在越南現蹤兩年多以來的新紀錄。

越南首都河內市的單日新增確診數繼續高居全國之冠，2日通報有超過1萬5000人染疫、18人病亡。

● 土耳其

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）2日晚間宣布，土耳其取消戶外強制戴口罩規定，進出營業場所和搭乘大眾運輸工具時也不再檢查登載個人健康紀錄的HES碼。

※ 歐洲

● 英國

英國政府1日表示，自本月稍後開始，英格蘭醫療和社會照顧人員的聘僱不再受限於必須接種疫苗。

倫敦當局1月31日宣布，政府經過公眾諮詢後，有意取消強制疫苗接種的規定。

※ 美洲

● 美國

拜登1日試圖透過國情咨文，傳遞國家將邁入抗疫新階段的訊息，他形容「我們的生活不需再受COVID-19控制」。

拜登在國情咨文中承諾會繼續緊盯COVID-19新變異株，但強調關閉商家和校園的時期已經結束。「我們的孩子必須進學校」。

● 巴西

巴西衛生部2日表示，過去24小時新增3萬995起感染病例，境內確診累計達2884萬2160例，染疫不治病例新增370例，累計65萬人病故。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平、張曉雯）1110303