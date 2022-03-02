越南確診數暴增 首次單日破10萬人染疫

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越南單日確診COVID-19人數首度上看6位數，一天就有11萬301人染疫。河內市一所小學高掛「歡迎學生們返校」的看板，但由於確診數暴增，小學生原定返校上課的計畫只能宣告暫停。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月2日

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（中央社記者陳家倫河內2日專電）越南衛生部今天通報，新增11萬301人感染COVID-19，這是越南單日新增確診病例首度上看6位數，寫下COVID-19在越南現蹤兩年多以來的新紀錄。

越南衛生部通報，在這逾11萬例新增的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例中，僅有21例為境外移入。截至目前，越南全國累計超過370萬人染疫，並有4萬452人染疫死亡。

越南首都河內市的單日新增確診數繼續高居全國之冠，今天通報有超過1萬5000人染疫、18人病亡。目前河內市共有約60萬人染疫監測中，其中有約59萬人在家自我照護而沒前往醫院。

河內市先前為了響應「與病毒共存」政策，拍板讓郊區的1至6年級學生自2月10日起返校上課，自此單日新增病例中這一年齡群的孩子就占了10%，到校上課率因而大幅下滑，2月28日則又改回線上上課。

至於河內市市中心的1至6年級學生原本定於2月21日重返校園，但主管機關臨時在2月18日宣布取消這一計畫，又繼續讓學生在家上課，至今仍未見進一步的正式返校公告。

越南人口數約9800萬，全國迄今共計施打了近2億劑次的COVID-19疫苗，其中18歲以上人口施打總劑次約為1.77億。越南全國63省市中有62個省市的18歲以上人口疫苗覆蓋率超過9成。（編輯：黃自強）1110302