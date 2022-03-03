美眾院通過決議挺烏克蘭 籲俄羅斯立即停火撤軍

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）烏克蘭一週來力抗俄羅斯入侵，美國聯邦眾議院今天以426票贊成、3票反對的結果通過決議，表達對烏克蘭的支持。決議不具法律效力，但有象徵意義。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，3名共和黨人投票反對這項決議，分別為肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）、亞利桑那州眾議員戈薩（Paul Gosar）和蒙大拿州眾議員羅勝戴（Matt Rosendale）。

這項決議由烏克蘭出生的共和黨籍印第安納州眾議員史帕茲（Victoria Spartz）共同發起，內文「要求立即停火、俄羅斯部隊全面撤出烏克蘭領土」，且「明確支持烏克蘭主權和領土完整性」，並敦促提供安全支援協助烏克蘭對抗俄軍。

美聯社報導，在聯邦參議院方面，南卡羅來納州共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也正推動一項決議，旨在支持烏克蘭於國際法庭聲稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和「親信」犯下戰爭罪的主張。

眾院外交事務委員會主席、民主黨籍紐約州眾議員米克斯（Gregory Meeks）在議場辯論時表示：「歷史的攝影機今天正記錄我們每一個人。」

米克斯呼籲同黨同志交出一致表決結果，壓倒性地展現「我們是否要挺身相抗、保護自由」。

這項決議不具法律效力，但國會正迅速制定一項規模至少64億美元的資金追加計畫，要提供軍事和人道援助給烏克蘭。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110303