美軍F-35C戰機1月墜南海 成功打撈上岸

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國海軍一架F-35C匿蹤戰機今年1月撞上航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）甲板，墜入南海。海軍第七艦隊今天透過新聞稿表示，昨天已將殘骸打撈上來。

F-35C造價高達1億美元（約新台幣28.33億元），是美國海軍最先進的戰機。

新聞稿提到，這架F-35C戰機1月24日執行「例行性飛行任務」後，未能成功降落在卡爾文森號上，隨後墜入海中。

新聞稿指出，為了將戰機殘骸從「約1萬2400英尺（約3780公尺）」深的地方打撈起來，美國海軍組成一支小隊，利用名為CURV-21的「遙控車」，在海底把專門的索具連到飛機殘骸上。

之後，潛水支援船上的吊車就下降到海底，並連結索具，海軍小隊再把戰機吊出海面，放在船上運走。

新聞稿中說：「這架戰機將被送到附近的軍事基地，有助於正在進行的調查，另也會評估送回美國的可行性。」

1月發生的降落失敗事故共造成7人受傷，包括從機上彈射逃生的飛行員和航空母艦上的6人。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110304