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俄羅斯入侵烏克蘭41/300

日本規劃馳援烏克蘭物資 擬提供自衛隊防彈背心

2022/3/4 12:16
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本政府規劃援助遭俄羅斯軍事入侵的烏克蘭，擬派出自衛隊駕駛的政府專機，運送緊急用糧食、衛生用品、防寒衣物等物資至鄰國波蘭，也正研議將提供自衛隊的防彈背心與鋼盔等。

日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄強調日本與烏克蘭國民同在，日本並透過國際機構對烏克蘭提供1億美元（約新台幣28億元）的緊急人道援助；岸田昨天晚間在記者會上進一步表示，資金援助當然重要，但也要考慮援助物資，如醫藥用品等，日本會視當地情勢，考量可能的人道援助方法。

日本政府規劃首先將自衛隊擁有的物資送往烏克蘭，包括緊急用糧食、衛生用品、防寒衣物等，由自衛隊駕駛的政府專機，運送到烏克蘭鄰國波蘭。

時事通信社報導，日本政府也正研議將自衛隊的防彈背心、鋼盔和醫藥用品等物資提供給烏克蘭。

多名政府相關人士透露，預料日本政府將在今天召開國家安全保障會議（NSC），做出正式決定。

報導指出，日本對遭受武力攻擊的國家提供自衛隊裝備，是極為罕見的例子，目的在展示日本與烏克蘭和歐美各國同調的態度。

產經新聞報導分析，歐美各國陸續提供武器給烏克蘭，日本則基於防衛憲法和自衛隊法等法律規定，從人道觀點提供醫藥用品等物資。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110304

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