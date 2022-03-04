印度地下爆竹廠爆炸至少釀7死 救援工作持續

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（中央社記者林行健新德里4日專電）印度媒體報導，東北部城鎮巴加舖（Bhagalpur）一個設在住宅區的地下爆竹廠發生爆炸，整棟建築物全塌，造成至少7人喪生，包括一名兒童在內，搜救行動仍在進行中。

爆炸約在昨晚11時30分發生於一棟大樓內，印度國際亞洲新聞社（ANI）今天引述當地官員報導，初步跡象顯示，有住戶非法在自宅製造爆竹，爆炸原因可能是住戶不慎引發閃燃。

報導稱，事發大樓坍塌，周邊建築物也受波及，爆炸聲響甚至傳到15公里以外，附近住戶也有人受傷。

地方政府派遣救災小組和挖土機前往救援，目前已挖出7具殘缺的遺體。拆彈小組也到場採樣，以了解爆炸原因以及炸藥成分。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上午在推特發文，為事件中的死者致哀，並稱已指示地方首長加快救援工作，並對受害者提供所有可能的協助。

另方面，印度News18電視台下午報導，死亡人數已增至10人，有9名生還者在醫院救治中。（編輯：田習如）1110304