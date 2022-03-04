更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印度地下爆竹廠爆炸至少釀7死 救援工作持續

2022/3/4 16:14（3/4 16:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里4日專電）印度媒體報導，東北部城鎮巴加舖（Bhagalpur）一個設在住宅區的地下爆竹廠發生爆炸，整棟建築物全塌，造成至少7人喪生，包括一名兒童在內，搜救行動仍在進行中。

爆炸約在昨晚11時30分發生於一棟大樓內，印度國際亞洲新聞社（ANI）今天引述當地官員報導，初步跡象顯示，有住戶非法在自宅製造爆竹，爆炸原因可能是住戶不慎引發閃燃。

報導稱，事發大樓坍塌，周邊建築物也受波及，爆炸聲響甚至傳到15公里以外，附近住戶也有人受傷。

地方政府派遣救災小組和挖土機前往救援，目前已挖出7具殘缺的遺體。拆彈小組也到場採樣，以了解爆炸原因以及炸藥成分。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上午在推特發文，為事件中的死者致哀，並稱已指示地方首長加快救援工作，並對受害者提供所有可能的協助。

另方面，印度News18電視台下午報導，死亡人數已增至10人，有9名生還者在醫院救治中。（編輯：田習如）1110304

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族