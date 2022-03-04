俄軍侵烏歐鄰難安 芬蘭總統將會晤拜登

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭引發歐洲其他鄰國新的擔憂之際，美國總統拜登將在今天於白宮會見芬蘭總統尼尼斯托，可望討論美國與芬蘭之間的防務關係。

兩人會談舉行時，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）派兵入侵烏克蘭已經一週多，這引發芬蘭國內討論是否要和北大西洋公約組織（NATO）建立更緊密的聯盟關係。芬蘭已經和北約合作，但不是成員國。拜登和尼尼斯托（Sauli Niinisto）在過去幾個月已兩度交談。

芬蘭傳統上對俄羅斯採謹慎態度，兩國的陸地邊界長達1340公里，並在1939年至1944年間發生兩次戰爭，使得芬蘭領土受到損失。

但作為歐盟成員國的芬蘭，1809年前是瑞典王國的一部分，1917年獲得獨立前處於俄羅斯控制下。芬蘭也尋求與莫斯科保持友好關係。

俄羅斯不希望芬蘭加入北約，但尼尼斯托表示，芬蘭保有申請加入北約的權利。俄羅斯入侵烏克蘭前，烏克蘭政府也保有這樣做的權利。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在兩國元首會晤前記者會說，拜登和尼尼斯托「將討論美國和芬蘭之間的防務關係，這種關係非常牢固，事實上也為芬蘭和北約密切 夥伴關係增色。」

芬蘭民眾愈來愈喜歡加入北約的想法。芬蘭國家廣播公司（Yle）2月28日的民調顯示，53%的芬蘭人支持加入北約，但赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）在1月底同樣問這個問題時，支持的比例只有28%。

芬蘭國內希望加入北約的聲浪不小，芬蘭政府一直試圖淡化相關的造勢活動。尼尼斯托在聲明中說，民眾應該「保持冷靜，仔細評估已經發生的變化和可能會發生的變化所帶來的影響。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110304