北約拒設烏克蘭禁航區 澤倫斯基痛斥軟弱

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（中央社記者彭維楀華沙5日專電）北約4日否決烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）請求禁航區的要求，並表示這是一個痛苦的決定！澤倫斯基則痛斥：「這天起死去的人，都是因為你的軟弱和不團結而死」。

澤倫斯基強力抨擊北大西洋公約組織（NATO），他說這個西方軍事聯盟明知俄羅斯可能會做出進一步侵略，卻拒劃烏克蘭禁航區。澤倫斯基說：「從今天起，所有死去的人，也會是因你們而死，因為你們的軟弱，因為你們的事不關己。」

根據北約官方網站的解密文件，過去北約征戰非北約成員國的利比亞，是出於保護受到攻擊威脅的平民和平民居住區為理由，對利比亞進行武器禁運以及禁航區限制。

1998年北約面對南斯拉夫內戰，當時沒有任何一國是北約成員國（科索沃、塞爾維亞、波士尼亞等國），北約仍以血洗種族為由，進入科索沃維和，並對塞爾維亞進行78天空襲，也導致塞爾維亞對北約強烈反感。這也是為何4日有大批塞爾維亞民眾走上街頭支持俄羅斯入侵烏克蘭，並揮舞著俄羅斯旗幟。

然而面對俄羅斯這個強勁的對手，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）擔心一旦採取禁航區策略會增加歐洲更廣泛的戰爭風險。他說：「我們有責任...防止這場戰爭升級到烏克蘭以外，因為那將更加危險，更具破壞性，並會造成更多人類痛苦與傷亡。」

前英國皇家空軍元帥格巴格韋爾（Greg Bagwell）說，他完全明白進行禁航區這種行動帶來的「風險」，但表示取消，「只會讓壞人的工作更容易」。他還進一步指出，北約不一定是執行禁航區的組織，聯合國安理會也有權在授權或決議下執行禁航區，讓人道救援可以抵達烏克蘭。

長期研究烏克蘭國際事務與俄羅斯的烏克蘭獨立記者（Olga Tokariuk）則在推特上寫道：「北約擔憂對烏克蘭的支持會挑釁普丁是錯誤的判斷！他的侵略就是因為他看準了西方的軟弱，且他知道他這麼做可以逃脫，而他的下一步就是攻擊北約！」

波蘭國防部長也發表最新推文，美國國會決定軍售250台坦克（Abrams tanks）給波蘭，目前這筆軍售將是今年為止，最重要的軍售案。

波蘭境內也隨著收留越來越多的烏克蘭難民，民眾開始擔憂戰事日益西擴來到波蘭的東側邊境，戰爭幾乎是每個人日常生活的對話，波蘭也開始積極進行軍備訓練，但也由於戰事未決，許多孩童都可以感受到大人的焦慮與壓力，孩童的心理狀態也開始受到戰爭影響。（編輯：韋樞）1110305