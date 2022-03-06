澳媒關注坎培拉挺台決心 澳防長：盡力嚇阻中國

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（中央社記者丘德真雪梨6日專電）俄烏戰事引發國際關注是否會刺激中國犯台。澳洲國防部長杜登被問到澳洲是否會提供台灣武器、回應中國侵略時表示，澳洲將「盡一切能力嚇阻中國」。

杜登（Peter Dutton）今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，當被問及澳洲是否有可能向台灣提供軍備時，杜登回應指澳洲將會「盡一切能力」嚇阻中國侵犯印太地區。

杜登也強調，澳洲致力維護印太地區和平，但「軟弱的立場是無法爭取和平的」；他提醒，中國目前正挾持著核武以及龐大軍力。

在被問到假如中國武力犯台，澳洲是否會馳援台灣時，杜登表示：「如果保護我們的國土以及盟國是符合我們的利益的話，到時候我們會根據我們國家的最大利益做出決定。」

對此，澳洲新聞通訊社（NCA NewsWire）在相關報導中指出，杜登的措辭並未如他在2021年11月時所說「無法想像我們（澳洲）不支持美國」一樣強硬。

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對於杜登就假設中國對台動武的問題發表看法，在野工黨（Labor）國防事務發言人歐康諾（Brendan O'Connor）提出批評。他認為杜登身為國防部長，絕對不應該針對澳洲是否可能會與一個核武大國全面交戰的假設性問題作出任何回應。

隨著近日台灣和烏克蘭均成為國際輿論焦點，杜登在受訪時也談到烏克蘭情勢。杜登透露，澳洲和其他西方國家提供的飛彈和彈藥，目前已經送抵烏克蘭，希望看到烏克蘭讓俄羅斯付出重大代價，並且讓俄羅斯的軍事野心受挫。（編輯：周永捷）1110306