加拿大軍情司令：西方盟國憂台海戰爭

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（中央社記者程愛芬溫哥華3日專電）俄烏戰爭衝擊歐洲，也衝擊亞太區地緣政治。加拿大軍方情報司令部在國會承認，盟國國防情報機構擔心中國會利用俄烏衝突侵犯台灣，但盟國聯合一致的制裁，希望讓中國會「暫時打消」其計畫。

加拿大軍情司令部（Canadian Forces Intelligence Command）司令萊特少將（Mike Wright），2日在加拿大眾議院國防委員會說明俄羅斯和烏克蘭戰爭局勢，他證實情報機構憂慮台海可能發生戰爭。他說：「一星期前，我們非常擔心中國是否會趁機發動海外軍事行動，特別是武力犯台。」

加拿大軍事情報司令部司令萊特少將（圖）在國會作證，證實西方盟國擔憂俄羅斯入侵烏克蘭之際台海出現戰爭。（加拿大國防部提供）中央社記者程愛芬傳真 111年3月3日

儘管國際安全情報專家普遍猜測俄羅斯侵略烏克蘭，恐令中國找藉口對台灣採取武力行動，但萊特是首個公開承認有此擔憂的國際資深軍事情報官。

萊特說，他相信中國已經注意到民主盟國針對俄羅斯侵略行動所做出的激烈反應。「我希望隨著國際社會，特別是北約和西方的反應，中國會暫停他們未來的任何威權計劃。」

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，歐美等西方國家不斷加碼制裁俄羅斯，端出越來越多嚴厲的經濟和金融制裁來掐緊俄羅斯的脖子。

加拿大2日又宣布制裁兩家俄羅斯石油和天然氣公司10名關鍵人物；早前加拿大已制裁俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和其他核心人物，並禁止俄羅斯產品進口，亦禁止俄羅斯飛機和船隻進入加拿大空域和水域，加拿大甚至與其他西方國家一致同意，切斷數間俄羅斯銀行與世界主要金融支付系統SWIFT的聯繫。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）2日表示，自由世界團結堅定，展現出強大的制裁力量，相信已令蒲亭吃驚。

加拿大約克大學副教授沈榮欽說，經濟制裁或許很難直接讓俄羅斯停止戰爭，但絕對讓俄羅斯坐立難安，而且西方盟國同聲一氣、展現無比堅定力，可能是超出蒲亭預期，而這種氛圍會讓中國更不敢貿然對台動武。

沈榮欽說：「俄羅斯攻打烏克蘭後，美國並沒有改變它的艦隊部署，印太地區的潛艦絲毫未調動至其他海域，這顯示拜登政府自始至終就沒想過要拉兩條戰線，他仍將中國和印太地區列為首要重心。」

「此外，從俄烏之戰可以知道，一旦中國對台動武，中國會受到巨大的經濟金融制裁，同樣的制裁力度對中國的傷害遠遠大於對俄羅斯。中國看在眼裡，很清楚它若輕舉妄動要承擔何種後果。」

加拿大一直關注台海局勢、憂慮中國擴權。

加拿大駐聯合國大使李博（Bob Rae）在俄羅斯入侵烏克蘭的第一天就發出警告，稱「如果國際社會不阻止俄羅斯對烏克蘭的入侵，可能會引發其他的入侵問題，等於許可其他國家能做同樣的事情。」雖然李博沒有提到「台灣」一詞，但加拿大媒體當時已憂慮中國將入侵台灣。

加拿大聯合作戰司令部司令奧克特洛尼（Bob Auchterlonie）2日在國會國防委員會上對俄羅斯和中國的霸權提出警示，他說：「俄羅斯和中國正企圖擴大勢力範圍，包括進入北極地區。」

加拿大駐北約大使安傑爾（David Angell）表示，北約一直在關注北京對俄羅斯侵略烏克蘭的反應。近日，中國明確表示反對「北約東擴」，而俄國正式以阻止烏克蘭加入北約為開戰藉口。

2021年北約領導人峰會上，北約投票決定在印太地區建立戰略夥伴關係，以對抗中國。但安傑爾亦稱，北約有意與北京對話，特別是討論軍備控制等問題。（編輯：韋樞）1110303