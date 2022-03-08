澳洲輿論抨擊政府未及早強軍 難抵禦中國威脅

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（中央社記者丘德真雪梨8日專電）俄羅斯入侵烏克蘭引發澳洲輿論關注當前國防缺口問題。儘管澳洲總理莫里森宣布興建核動力潛艦基地計畫，輿論抨擊有關措施仍未能應付當前的中國軍事威脅。

莫里森（Scott Morrison）昨天宣布，將於東部興建核潛艦基地以提供2040年前服役的核動力潛艦艦隊使用。目前看中的三個可能地點，分別是布里斯本（Brisbane）、紐卡索港（Port of Newcastle）和金布勒港（Port Kembla）。有關消息傳出後，隨即引來一片批評聲浪。

澳洲廣播公司（ABC）今天播出早晨新聞節目RN Breakfast，主持人卡維拉斯（Patricia Karvelas）指出，輿論已經越來越不滿澳洲政府無力解決當前的國防缺口問題。

名嘴波特（Andrew Bolt）昨天主持澳洲天空新聞（Sky News Australia）政論節目「波特報告」（Bolt Report）時也表示，澳洲政府既然已經看到烏克蘭如何抵擋軍力強大對手，就應該想到澳洲可能有一天也需要同樣抵擋中國。

波特批評澳洲政府未能立刻加強部署更多飛彈，反而宣布再興建另一個潛艦基地，提供目前仍未訂購核動力潛艦使用。

澳洲目前潛艦基地是位於柏斯市（Perth）西部艦隊港區內的斯特林皇家澳洲軍港（HMAS Stirling）。

澳洲人報（The Australian）外交事務評論作家謝瑞丹（Greg Sheridan）接受「波特報告」節目受訪時，批評澳洲政府充實國防只是「廉價地說說而已」。

謝瑞丹指出，莫里森宣布的潛艦基地計畫，不單是須等到約20年後才能啟用，且是為了一批目前仍未存在的潛艦而提出；換言之，澳洲政府根本沒有填補當前的國防缺口。

曾經在澳洲皇家海軍（Royal Australian Navy）服役超過10年的無黨籍獨立參議員派屈克（Rex Patrick）今天接受ABC訪問。他提醒，烏克蘭情勢可能觸發中國與台灣的戰火。兩星期前中國艦艇才穿越澳洲阿拉弗拉海（Arafura Sea），且最近數年來，中國海軍也曾進入澳洲專屬經濟區偵察澳洲的軍事演習。

他批評莫里森面對當前情勢，竟然只是宣布在2040年將會獲得核動力潛艦，如此而已。

今年2月17日，澳洲國防軍一架P-8A「海神式」海上巡邏機（P-8A Poseidon）飛臨澳洲北部機場的跑道上空時，遭一艘中國海軍艦艇以雷射光束照射，危及機上人員安全。當時發出雷射光束的中國軍艦和另一艘解放軍海軍艦艇正在向東穿越阿拉弗拉海，這片海域位於澳洲專屬經濟區範圍內。

另外，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）於2021年11月公開證實，中國「間諜船」曾於2021年8、9月間於澳洲外海蒐集「敏感情報」，當時正值澳洲舉行「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演期間。

莫里森提出的潛艦基地計畫，除了被批評為緩不濟急之外，選址的考慮也惹來質疑。澳洲商業新聞網站「澳洲創新」（InnovationAus.com）昨天刊登報導，派屈克於2018年根據「自由資訊」（Freedom of Information）法規取得澳洲政府2011年完成的研究報告，內容提到雪梨是最適合興建潛艦基地地點，而非莫里森政府看中的上述三個地點。

派屈克今天向ABC指出，布里斯本、紐卡索港和金布勒港均是非常繁忙的港口，不利潛艇進出。

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另外，卡維拉斯也提醒，紐卡索港目前是由中資企業管理。有關中國央企招商局（China Merchants）掌控紐卡索港經營權的問題，近年已成為澳洲媒體焦點之一；2021年6月，有15名澳洲國會議員提出陳情，指澳洲政府不應放任中國央企「壟斷」經營澳洲最大的紐卡索港。

派屈克提到，莫里森政府急著在今年5月大選之前宣布興建潛艦基地，但同時又未能提出具體核動力潛艦艦隊詳情，再加上選址的取向違背官方研究建議。對此，他認為是「政治分贓」的成分居多，而非解決澳洲當前國防需求。（編輯：陳惠珍）1110308