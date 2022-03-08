路透：OPEC與美國石油公司高層商討油價飆漲問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓7日綜合外電報導）全球能源價格在供應疑慮下飆漲，石油輸出國家組織（OPEC）官員今天在美國德州休士頓的CERAWeek年度能源會議上與美國頁岩油企業高層主管會面。

路透社報導，EQT公司執行長萊斯（Toby Rice）、赫斯公司（Hess Corp）執行長赫斯（John Hess）及切薩皮克能源公司（Chesapeake Energy）執行長戴羅索（Domenic Dell'Osso）等人，晚間在CERAWeek場邊的餐廳與OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）餐敘。

這是自2017年以來，美國頁岩油生產商與OPEC官員至少第4次透過這類餐敘討論能源議題。

由於俄羅斯攻打烏克蘭，美國和歐洲國家政府正考慮是否要禁止進口俄羅斯石油作為制裁措施之一。在市場擔心供應可能出問題的情況下，國際石油價格今天漲到每桶139美元，是14年來最高價。

俄羅斯並非OPEC成員國，卻是全球第2大石油出口國，僅次於沙烏地阿拉伯。巴爾金都稍早在CERAWeek會中說，OPEC國家的產量無法抵銷禁止俄羅斯石油所造成的後果。

他稍早在會上告訴媒體：「想要取代每天700萬桶石油的產量，斷無可能。我們無法控制現況和地緣政治，而這左右了市場的腳步。」

巴爾金都的發言人未回覆記者詢問。陪同赫斯公司執行長赫斯一起出席的發言人，也不願置評。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

俄羅斯等油國與OPEC國家結盟組成OPEC+，俄國一直是其中要角。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致油價暴跌時，OPEC+於2020年達成每天聯合減產1000萬桶的協議，阻止油價繼續下滑。

隨著需求復甦，OPEC+開始逐漸恢復產量，但俄羅斯入侵烏克蘭一事又引發新的石油衝擊，部分買家抵制俄羅斯石油，還有一些企業撤離俄羅斯，包括英國石油公司（BP）、荷蘭皇家殼牌集團（Shell）、埃克森美孚公司（Exxon Mobil）。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110308