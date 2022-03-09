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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

學者：俄羅斯若掌控烏克蘭利益 未必是中國之福

2022/3/9 18:01
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（中央社記者沈朋達台北9日電）烏克蘭戰爭爆發已近2週，學者盧業中認為，中國目前的立場和2月習蒲會時已有區隔。他也分析，戰事難讓中國再獲戰略機遇期；若俄國進一步掌控烏克蘭利益，也未必是中國之福。

俄羅斯入侵烏克蘭後，宣稱和俄國戰略合作「沒有上限」的中國立場屢受關注。一些分析認為，戰事讓中國尷尬，北京近期也逐漸調整態度。

中國國家主席習近平和中國國務委員兼外交部長王毅，8日和7日分別和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz），以及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）通話，中方都強調鼓勵俄烏和談，也願發揮「建設性作用」。

國立政治大學外交學系主任盧業中接受中央社電訪時指出，國際社會希望中國在烏克蘭議題上有更積極的角色，不但不希望中國支持俄國，也期盼中國能加入對俄施壓。

他說，即便中國不太可能加入對俄的經濟制裁，但事件發展至此，中國的立場已和2月中俄發表聯合聲明時有所區隔。

盧業中指出，雖然反對北大西洋公約組織（NATO）東擴是中國長久的戰略，但戰術方面可能因烏克蘭戰爭而有所調整，這也較為符合中國現階段的利益。

他也表示，可從2個層面觀察中國對烏克蘭局勢的態度，首先是中國在聯合國體系中的表態。目前為止，中國多次在相關表決中棄權。

其次，是觀察中國是否會循往例，協助北韓、伊朗等遭國際制裁的國家，消解他們面臨的壓力。

而美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近日接受紐約時報採訪時也表示，美方將採「毀滅性」行動來對付藐視對俄制裁令的中國企業。

另外，一些輿論也將烏克蘭戰爭和2003年的伊拉克戰爭相提並論，討論中國是否再因此從中獲利，迎來「戰略機遇期」？

盧業中否定這種猜測。他指出烏克蘭戰爭前美國的內部民調都指，美國把中國視為主要競爭對手、安全威脅，俄羅斯入侵烏克蘭或許讓中國暫時解套，但結構上來看，美國仍將中國視為主要對手。

此外，烏克蘭陷入戰火對中國也未必是好事。烏克蘭是中國「一帶一路」的沿線國家，戰前中烏的經濟關係也相當緊密。

盧業中表示，烏克蘭戰爭對中國是賺是賠，和未來局勢有很大關連：若俄羅斯的目標不僅是讓烏東的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk），和南部的克里米亞（Crimea）獨立，而是要烏克蘭未來在政治和外交上進一步考慮俄國的利益的話，那對中國而言，這未必是好事。（編輯：曹宇帆）1110309

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