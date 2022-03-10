暴風雪來襲伊斯坦堡停班停課 土航取消航班

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（中央社記者何宏儒安塔利亞10日專電）土耳其伊斯坦堡昨天深夜開始暴風雪來襲，專家預測，恐帶來1987年以來最大風雪。當局宣布14日前學校停課，大部分公務員停班。土航今、明天當地兩座機場起降航班取消。

伊斯坦堡1月下旬才遭遇35年來最嚴重暴雪侵襲，數以千計駕駛棄車躲避大雪，馬路一夕間變成「汽車墳場」，城巿的歐洲岸道路交通大亂；歐洲最繁忙機場伊斯坦堡機場當時暫停航班起降多日。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，根據預測，當地昨天深夜起又有一波冷鋒報到，專家認為，西伯利亞強烈冷氣團南下，恐為伊斯坦堡帶來1987年以來最嚴重風雪。

預測當地本週內都將密集降雪，有時會雨夾雪，如此天候狀況將持續到14日。亞洲岸12日將會密集降雪，夜間氣溫會降到攝氏零度以下。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）已經決定取消今、明天在伊斯坦堡兩座機場起降航班。

土航在聲明中說：「由於伊斯坦堡天候狀況惡劣，原訂3月10、11日從伊斯坦堡機場（Istanbul Airport）和薩比哈格克琴機場（Sabiha Gokcen Airport）起降的一些航班取消。」

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）昨天報導，土航決定取消約114個國內航班、71個國際航班，土航旗下安納托利亞航空（AnadoluJet）則取消約20個國內航班。由於惡劣天候持續，取消航班總數很可能還會增加。

國家氣象局昨天在聲明中指出，降雪將伴隨強風，伊斯坦堡大部分地區積雪會達20公分深，預測今天開始氣溫會介於攝氏負6到負10度間。氣象局也已就低能見度、交通中斷、道路結冰發布警報，而且可能出現樹木、電線桿倒塌和屋頂坍塌。

伊斯坦堡巿政府和省政府都已對「昨晚開始，將持續到下週」的大雪發布警報。省府公告，學校將停課到14日，提供緊急、安全和交通服務以外的公務員於14日前停班。

對於全巿逾4000公里長道路系統，伊斯坦堡巿府部署包括剷雪車在內的2000部車輛和9500名人力，希望保持道路安全暢通；巿府員工也會對馬路灑岩鹽以防止結冰，並且在交通繁忙路段部署拖車對受困大雪的車輛提供立即救援。

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巿府同時宣布，行走歐洲和亞洲岸的專用道巴士（metrobus）將全天候營運。1月那場暴雪發生時，數以千計因為交通打結而受困的伊斯坦堡人靠專用道巴士才得以解脫。當時因為暴風雪迅猛來襲，汽車駕駛人和乘客不得不把車子就地停放馬路上，改搭大眾運輸系統回家，導致「汽車墳場」奇觀。

巿府昨天還表示，發生大塞車時，會對車上民眾發送熱湯和飲水。街友則可以前往庇護所躲避風雪。（編輯：馮昭）1110310