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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

俄烏戰爭營救僑民難民 巴西軍機返抵首都

2022/3/11 07:43
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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）俄烏戰爭2月24日爆發以來，經歷了半個月動盪不安後，巴西空軍運輸機近日飛到波蘭營救從烏克蘭逃出的巴西僑民和難民，今天安全返抵首都巴西利亞。

除了43名巴西僑民外，巴西政府還營救19名烏克蘭人、5名阿根廷人和1名哥倫比亞人。這裡面有14名兒童。此外，還有8隻狗和2隻貓。這些人在成功越過烏克蘭和波蘭邊境後，集中在波蘭首都華沙，在那裏由2架巴西空軍飛機救出，1架KC-390 Millennium運輸機和1架Embraer Legacy噴射機。

大多數人乘坐KC-390運輸機，這架飛機今天中午12點30分左右降落在巴西利亞空軍基地。Legacy噴射機內有1名孕婦和2個有孩子的家庭，以及在波蘭協調營救行動的巴西外交部長佛蘭薩（Carlos França）。

這趟行程歷經12小時，途經葡萄牙里斯本（Lisboa）、西非外海的維德角（Cabo Verde）和巴西東北部城市雷西夫（Recife）。

所有人下機後，受到巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）的歡迎，多位部長、議員和軍方官員也出席歡迎儀式。

烏克蘭難民和巴西僑民通過入境巴西所需的行政和衛生檢驗程序後，將從巴西利亞轉機前往最終目的地。

根據巴西外交部，目前巴西約有6萬2000名70個不同國籍的人被認定為難民，人數最多的是委內瑞拉人、哥倫比亞人、敘利亞人和剛果人。自2016年以來，巴西已接收超過5萬3000名難民。（編輯：郭中翰）1110311

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