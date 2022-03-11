俄侵烏克蘭 10艘海軍艦艇通過日本津輕海峽

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本海上自衛隊反潛巡邏機發現10艘俄羅斯海軍艦艇通過津輕海峽，研判為參與2月海上演習的艦艇。日本防衛大臣岸信夫對此表示憂慮，日本政府也透過外交途徑「表明關心」。

日本時事通信社報導，日本政府防衛省今天表示，俄羅斯海軍10艘艦艇航行通過津輕海峽。俄國海軍2月以呼應集結烏克蘭周邊俄軍形式，在遠東地區實施大規模海上演習，研判這10艘是參與演習的艦艇。

防衛省表示，海上自衛隊反潛巡邏機10日凌晨2時左右，在日本北海道襟裳岬東北東方約180公里外的太平洋上，發現正在航行的俄國海軍無畏級驅逐艦等10艘艦艇。

這10艦俄軍艦艇在10日晚間到11日凌晨間通過津輕海峽朝日本海航行，並未入侵日本領海。

岸信夫今天在記者會上說，目前正值俄羅斯入侵烏克蘭之際，對俄軍在日本周邊活動愈加活躍「應該感到憂慮」，會抱持緊張感加以警戒監視。

日本政府已透過外交途徑「表明關心」。

TBS電視台報導，岸信夫對俄羅斯海軍活動表示，俄軍是為了炫耀在東西兩方的活動能力。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110311