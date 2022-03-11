更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭母子3人橋上遭砲擊亡 夫悲喊：如恐怖電影
國際

烏克蘭母子3人橋上遭砲擊亡 夫悲喊：如恐怖電影

iPhone SE支援5G 電信三雄0元購機方案比一比
生活

iPhone SE支援5G 電信三雄0元購機方案比一比

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權
國際

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

烏克蘭駐日大使：蒲亭或許不惜動用核武

2022/3/11 19:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京11日綜合外電報導）烏克蘭駐日本大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）今天說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）面對烏克蘭堅決抵抗，或許會不惜動用核武。

克爾松斯基接受路透社採訪時說：「我們會奮戰到最後一刻，我們不會生活在俄羅斯管治下國家。」

他說：「沒有理由相信他（蒲亭）能夠威脅我們，他以為經歷俄國對我們做的一切後，我們將會推翻政府，將會擁抱俄羅斯，絕對不可能。因此他或許會動用核子武器。」

蒲亭上月底曾要求包括核武部隊在內的俄國軍力進入高度警戒狀態，稱北大西洋公約組織（NATO）的聲明和西方對莫斯科的經濟制裁為挑釁。

蒲亭並沒有直接揚言要動用核武，但當他上月宣布對烏克蘭採取軍事行動，提到俄國強大核武軍備時，他曾說，「任何想要阻礙我們的人…必須知道俄國會立即回擊，會讓你蒙受史上從未遭遇過後果」。

克爾松斯基表示，烏克蘭正仰賴盟友相挺，協助避免任何情勢升級。

他說：「我們嘗試和夥伴合作，這些核武強權知道如何監控核武情勢，能幫助我們不讓這件事情發生。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110311

延伸閱讀
英國防大臣：蒲亭失全球影響力 侵烏戰爭會是末路體壇相繼制裁俄羅斯 專家：蒲亭恐因此失民心早安世界》俄羅斯承認烏克蘭東部2共和國獨立 軍隊進駐
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀