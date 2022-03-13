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俄羅斯入侵烏克蘭
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侵烏引發制裁 數千俄國遊客滯留泰國歸不得

2022/3/13 20:07
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（中央社曼谷13日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭引發的國際制裁衝擊俄國出國度假遊客，泰國官員今天表示，數千名在泰國的俄國遊客苦於難以找到回家的路。

俄羅斯2月入侵烏克蘭，引發一系列針對俄國企業和銀行的國際制裁，使得一些俄羅斯航空公司取消航班，全球支付公司暫停服務。

自疫情限制放寬以來，俄羅斯遊客一直是重返泰國海濱度假勝地的最大客群之一，但許多俄國遊客現在發現自己沒有回程機票。

泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand, TAT）官員表示，3100名俄羅斯遊客被困在普吉島，蘇梅島也有2000多人，喀比鎮（Krabi）、攀牙（Phang Nga）和曼谷的人數比較少。

觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）11日表示，約有6500名俄羅斯遊客滯留普吉島、素叻他尼省（Surat Thani）、喀比鎮和巴達雅（Pattaya）4個熱門的海濱度假勝地。

有3個孩子的俄羅斯遊客戈佐斯卡亞（Evgenia Gozorskaia）說，她的家人發現他們的俄羅斯航空公司（Aeroflot）回程機票已被取消。

戈佐斯卡亞在普吉島說：「我們想明天去機場，但我不知道情況會如何。」她說，他們本應在3月28日飛回家。

許多遊客還受到金融卡公司Visa和萬事達卡暫停在俄羅斯業務的影響。

普吉旅遊協會主席普奇帝（Bhummikitti Ruktaengam）表示：「由於萬事達卡和Visa暫停在俄羅斯的業務，俄羅斯人在普吉島的信用卡支付出現困難。」

他說，官員們正考慮採用Mir支付系統（俄羅斯的一種電子資金轉移架構）以及數位貨幣因應。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110313

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