首位外籍記者命喪俄烏戰火 時代雜誌聲明致哀

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（中央社烏克蘭伊爾平13日綜合外電報導）美國記者芮諾今天在烏克蘭喪生，時代雜誌（Time）表示，這位50歲紀錄片製作人當時正在為他們的影視部門Time Studios製作一項有關全球難民問題的專題。

法新社報導，芮諾（Brent Renaud）在烏克蘭首都基輔近郊伊爾平（Irpin）頸部中彈身亡，成為俄羅斯2月24日開始攻擊烏克蘭以來，首位在烏克蘭喪命的外籍記者。他身上的文件包括「紐約時報」識別證，因此稍早媒體報導說他為紐時工作，但紐時隨即澄清他非現職員工。

時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）在聲明中表示：「我們得知芮諾喪生，深感悲慟。」

聲明說，芮諾近幾週在當地製作TIME Studios一個聚焦全球難民危機的專題，「我們的心與他所有摯愛的人同在。記者們能夠安全地在烏克蘭報導這場持續延燒的侵略和人道主義危機，至關重要」。

烏克蘭官員歸咎俄軍攻擊，導致芮諾喪命。事發地點在一座從伊爾平前往布查鎮（Bucha）的橋附近，布查鎮如今被俄軍控制。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美方會與基輔當局商議，釐清這場攻擊的狀況。蘇利文告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「我們會衡量並做出適當的結論。」

國際記者聯合會（IFJ）表示，另一名受傷的記者是美國攝影記者阿瑞唐多（Juan Arredondo）。根據現場醫護人員說法，還有一名與他們同車的烏克蘭人也受傷。

根據一段新聞影片，阿瑞唐多在病床上表示，記者的車經過一個烏克蘭控制的檢查站後遭到攻擊。

他說：「我們當時要去拍攝其他難民逃離的畫面。我們上了車，有人提議帶我們去另一座橋。我們過了檢查站後，他們開始對我們開槍，因此司機掉頭，但他們仍繼續射擊。」

此外，基輔電視塔本月1日遭俄羅斯飛彈攻擊，造成5名路過的人喪生，包括1名烏克蘭記者。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110314