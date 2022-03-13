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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

美國記者烏克蘭戰區遭俄軍槍殺 紐約時報澄清非現職員工

2022/3/13 22:56（3/13 23:03 更新）
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烏克蘭基輔州警長內比托夫表示，俄羅斯部隊13日在伊爾平鎮殺害美國記者芮諾。（圖取自基輔州警長內比托夫臉書facebook.com）
烏克蘭基輔州警長內比托夫表示，俄羅斯部隊13日在伊爾平鎮殺害美國記者芮諾。（圖取自基輔州警長內比托夫臉書facebook.com）
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（中央社烏克蘭伊爾平13日綜合外電報導）俄羅斯軍隊今天攻擊烏克蘭首都基輔西北郊城鎮伊爾平時，傳出有一名美國記者中彈身亡，另有一名記者也受傷。先前有消息說喪生的是「紐約時報」記者，但紐時隨即否認。

法新社報導，根據在遇害美國記者身上發現的證件，他是來自紐約的50歲影像紀錄攝影記者芮諾（Brent Renaud）。證件中包括一份「紐約時報」（New York Times）識別證，導致媒體報導他為紐時工作，但紐時隨即表示，芮諾喪生時並不是為紐時工作。

紐時副總編輯李威（Cliff Levy）說：「我們聽到芮諾的死訊深感悲痛。芮諾是個才華洋溢的攝影師和製片人，他這些年來曾提供作品給紐時。但他以往（最近是2015年）雖曾提供紐時作品，他目前並非為紐時烏克蘭分社的任何部門工作。」

烏克蘭領土防衛隊的志工外科醫師沙波瓦洛夫（Danylo Shapovalov）說，這兩名美國記者中有一人很快就傷重不治，他救治了另外一人。

法新社在伊爾平（Irpin）的記者見到這位受害者的遺體，和這兩位美國記者同車的一位烏克蘭人也受傷。

烏克蘭官員迅速指責俄軍對記者開火的行徑，但事發經過如何目前還不清楚。法新社記者聽到當地有小型武器和砲擊的聲音。

沙波瓦洛夫告訴法新社，死傷3人所乘的車子遭開火攻擊，他救治兩位傷者，死者則因傷在頸部當場喪命。（譯者：林治平）1110313

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