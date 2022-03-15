日本收容29名烏克蘭人 擬進一步擴大接納難民

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本日前宣布接納烏克蘭難民，以有親友在日本者為優先，截至本月12日已收容29人；日本政府正研議與地方政府或企業合作，進一步擴大接納難民，包括沒有親友在日本者。

日本時事通信社報導，內閣官房長官松野博一昨天在記者會上表示，因俄羅斯入侵烏克蘭，而逃亡至日本的烏克蘭人，截至本月12日已有29人。

報導指出，日本首相岸田文雄於本月2日宣布接納烏克蘭難民，以有家人或朋友在日本者優先；日本政府預料接下來沒有家人朋友在日本的烏克蘭人也會提出來日本避難的需求。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府對於收容難民，以擁有日本居留資格的約1900名烏克蘭人的家人與朋友為目標，積極接納難民，對於其他人士也將從人道上的觀點進行因應。

聯合執政的公民黨昨天向日本政府緊急提議，為接納在日本沒有親友的烏克蘭難民，應讓這些人不須保證人即可入境，也應要確保其住處與支援就業。

日本政府因此研議，將設立合作框架，與有意協助接納難民的地方政府或企業等攜手協助烏克蘭難民，呼籲這些地方政府與企業與中央出入國居留管理廳聯繫，提供具體的協助方式等。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110315