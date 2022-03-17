歐洲央行：即使俄烏戰爭衝擊消退 低通膨日子也不再

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（中央社法蘭克福17日綜合外電報導）歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，即使俄羅斯入侵烏克蘭戰爭造成的衝擊消退，通膨也不太可能重返這波能源助長的物價飆漲前的疲軟水準。

拉加德指出，反而消費者物價增幅「中期越來越可能持穩在我們的目標2%」。拉加德說的中期據瞭解指的是超過3年。

過去10年來困擾歐元區的疲軟通膨已經結束，拉加德表示，當前的貨幣政策「面臨新挑戰」。

「我們越來越有信心，認為中期的通膨動能不會重返疫情前所見的型態。」

與此同時，「我們必須處理短期內會將通膨推升到我們的目標之上，進而削減經濟成長的衝擊。」

歐元區過去10年來深受低通膨所苦，歐洲央行為此砸下了規模數以十億計歐元，推出刺激措施。

歐洲央行的努力保住了經濟成長，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂了全球供應鏈的情況下，近來歐元區的消費者物價增幅創下新高。

俄羅斯2月24日進攻烏克蘭，引發國際油價和商品價格飆漲，對物價造成更多的壓力。歐洲央行現在預測今年通膨率將達5.1%。

拉加德表示，前方強勁的物價趨勢讓歐洲央行理事維持縮減刺激措施的路線。當初這些措施的目的在對抗通膨下降的風險。

儘管如此，拉加德表示，歐洲央行將保持彈性，「願意在出爐的數據要求我們重新審視我們的計畫時這麼做」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110317