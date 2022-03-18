法媒：北京雙面外交無以為繼 恐落得兩不討好

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（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，中國的立場備受關注。法國媒體分析，國際社會對中國不滿，北京兩邊不得罪的「表面中立」已逐漸無以為繼。各界分析，北京若不儘快放棄「兩面外交」，恐再打擊國際形象。

俄羅斯、烏克蘭戰爭進入第4週，中國對烏俄戰事的立場逐漸如履薄冰。位在荷蘭海牙的國際法院（ICJ）昨天裁定俄羅斯應停止對烏克蘭的軍事行動，投下唯二反對票的是俄國法官和中國法官。中國一開始支持烏克蘭主權與領土完整的「表面中立」日益引發國際質疑。

法國前總理暨前外長德維勒班（Dominique de Villepin）今早接受歐洲第一電台（Europe 1）專訪時表示，俄國陷入困境，「除地面15萬人外，已沒有額外的軍力」。為了避免撤退，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）需要經濟援助，「而中國是它唯一主要盟友與夥伴」。

中俄從未掩飾交情，在衝突爆發前，兩國才展現夥伴關係「沒有上限」的意願及「反西方」的共同立場。

德維勒班坦言，近年來俄中兩國越走越近，「允許如此偏差的走向發生，這無疑是西方外交上的一大挫敗」。

德維勒班擔憂中俄最終仍會形成同盟，如此一來，局勢將徹底不同。中國面臨「可能把世界一分為二」的重大抉擇。「我們是否會再次進入鐵幕降臨、將世界一分為二並帶來嚴重後果的時期？抑或相反，我們能利用歷史，推動中國協商，以緩解對峙？」

德維勒班認為法國應該堅定行動，向俄國展示莫斯科所選擇的策略沒有未來可言。「烏克蘭不會是俄羅斯；蒲亭也不會贏得這場戰爭。」

法國新聞網站News 24昨晚專文指出，烏俄衝突開戰3週，「中國不想得罪俄國或國際聯盟的努力，越來越難以為繼」。北京打造的中立形象與中國國家主席習近平親俄抗美策略間的差距也逐漸擴大。

卡內基國際和平基金會（CEIP）駐北京研究員趙通向News 24表示：「國際社會大多都對中國立場感到相當不滿，中國的國際形象也因此無法改善...看來中國的國際地緣政治策略不太高明。」

報導寫道，俄國指控美國在烏克蘭擁有生化武器實驗室，中國想要打造中立形象的努力在中國外交部支持俄國的說法後再次遭到破壞。

法媒引用保障民主聯盟（Alliance for Securing Democracy）分析師針對中俄散布假消息行為的說法，「中國對俄羅斯進犯的回應被視為一場決定性的考試，而北京正在犯下錯誤」。

法國天主教「十字架報」亞洲部門負責人馬洛維奇（Dorian Malovic）昨天也撰文分析中國的「兩面外交」，表示中國發現自己被困在蒲亭的固執陷阱中。「若北京不儘快放棄莫斯科，它拒絕譴責戰爭的行為將越來越無以為繼」。

馬洛維奇說，中國一直以來公開外交支持俄羅斯並希望和平談判，但這個立場很可能在未來幾週發生改變。

法國戰略研究基金會（FRS）亞洲部門負責人倪雅玲（Valerie Niquet）向十字架報表示，「中國立場越來越難以支撐。習近平若繼續做俄國宣傳的應聲蟲，那是因為他在觀察地面情勢如何演變，不願馬上放掉俄國」。她認為，若俄國進犯在未來幾天內成功，則「中國部隊犯台灣就會加速」。

作為世界第二大經濟體與俄羅斯盟友，中國對俄烏戰爭立場的進一步走向引起國際關注。中國或將左右逢源、漁翁得利；或夾在中國最大貿易夥伴歐洲聯盟（EU）與老友俄國之間，進退維谷。

也可能如卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）高級研究員加布耶夫（Alexander Gabuev）在「日內瓦論壇報」（Tribune de Geneve）所分析：中國不介意等來一個更弱勢的俄羅斯，因為這對北京而言，更加有利可圖。（編輯：郭中翰）1110318