俄管控資產交易 外商恐面臨大規模資產減記

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（中央社紐約18日綜合外電報導）根據美國花旗集團提供給客戶的一則備忘錄，外國人要在俄羅斯獲准買賣從證券到不動產等資產，俄方已訂下嚴格的新規定，這令人擔心，西方投資人在俄國恐遭到大規模資產減記。

俄羅斯2月24日發動侵略烏克蘭，引發大批國際企業撤出俄國；繼之而來的各國制裁措施，也使俄國經濟大致上中斷了與全球其他國家的關係。

由於俄國經濟日益孤立，在俄國曝險的數百億美元資金一直等候，希望能詳細了解在出脫資產時會面臨哪些限制。

俄方本月已暫停外國人交易俄國資產，理由是要確保出走決定經過考慮，而非受到政治壓力影響。如今有關資產交易須遵循的申請程序細節曝光，包括須揭露全部受益人及國防等戰略投資的資訊，再由俄國財政部決定是否批准。

俄羅斯當局本月頒布「81號命令」（Decree 81），規定俄國人與外籍交易對象間的買賣行為，必須獲得俄國聯邦政府外國投資管控委員會（Government Commission for Control of Foreign Investment）許可。

這實際上意味，過去收購俄羅斯股票和債券不受限制的外國投資人，眼看俄國經濟從原本充滿吸引力、石油資源豐富的投資熱點淪為金融孤立地，卻無法輕易脫手他們手中持有部位。

路透社報導，花旗集團（Citigroup）的備忘錄寫道：「俄羅斯當局已宣布，若要獲准執行81號命令所認定的交易必須遵循的規定。當局已成立一個獲得授權的單位，負責核發許可。」

相關程序規定，申請者須向俄羅斯財政部遞交俄文申請書和相關文件，載明「交易的目的、主體、內容和必要條件」。

根據花旗的備忘錄，申請者還須揭露交易受益者和實質受益權人（beneficial owner）的全部資訊，以及在「戰略產業」企業的任何投資部位細節，例如航空、太空、天然資源生產及武器和軍事設備等產業。

花旗僅願證實備忘錄的真實性，而不願談論其他問題。

風險管理專家、美國加州私募基金公司元老組織（Patriarch Organization）執行長席弗（Eric Schiffer）指出：「西方投資人將大大跳腳且非常擔憂。這很可能是預告未來許多措施的第一步，直到俄羅斯清楚了解自身的金融安全性。」

阿蓋爾歐洲（Argyll Europe）全球投資策略師溫特（Alastair Winter）則表示：「我不認為在俄羅斯有任何人敢告訴蒲亭未來會面臨哪些金融問題。」他預言，許多在俄國曝險的外國人將面臨「大量資產減記」。

一名銀行業消息人士告訴路透社，他們已建議客戶避免在這樣的規定下交易，以免敏感資訊外流，加上申請會被批准或拒絕皆缺乏透明度。然而專家認為，一些投資人很可能希望避免虧損，而會按照新規定行事。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110318