柯林頓與小布希繫黃藍絲帶 訪烏克蘭教堂力挺

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國兩位前總統柯林頓（Bill Clinton）與小布希（George W. Bush）今天來到芝加哥一座烏克蘭教堂，展現他們對烏克蘭力抗俄羅斯的支持。

法新社報導，民主黨籍的柯林頓和共和黨籍的小布希在西裝外套繫上象徵烏克蘭國旗的黃藍絲帶，來到芝加哥聖沃洛迪米爾及聖奧哈天主教教堂（Catholic Church of Saints Volodymyr and Olha）前，獻上烏克蘭國花向日葵花束。

根據柯林頓推特（Twitter）帳號上的一段影片，這項行動目的在展現他們「與烏克蘭人民團結一心」。

推文說：「在烏克蘭人民為自由而戰並對抗壓迫時，美國與他們同在。」

這顯得柯林頓和小布希與另位前總統川普（Donald Trump）立場迥異。

川普在莫斯科揮軍入侵烏克蘭前，曾大讚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏俄邊境集結大軍，接著又承認烏東兩個親俄分離主義領土獨立的戰略「高明」。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110319