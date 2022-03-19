不只標槍 英國援贈烏克蘭NLAW飛彈也讓俄軍吃苦頭

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NLAW是瑞典紳寶公司的產品，包括英國在內許多北約國家都是買主。（圖取自瑞典紳寶公司網頁saab.com）

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）烏克蘭抵抗俄羅斯侵略期間，社媒屢見烏軍重創俄軍戰甲車的畫面，也讓西方國家援助烏國的一些武器聲名大噪，除美製標槍反戰車飛彈外，英國援贈的NLAW飛彈也屢屢建功。

若看俄烏開戰期間一些影片，不時能看到烏克蘭士兵在某一伏擊地點背著一根綠色「管子」，士兵可以在短短15秒內從肩膀取下、打開瞄準鏡、開保險，給予俄軍戰甲車重擊。

「紐約時報」指出，這些「綠管子」裡其中一款是名為「下一代輕型反戰車武器」（Next Generation Light Anti-tank Weapon，NLAW）的系統，它是數十年來單兵攜行武器的一大研發成果，讓單兵有機會能與強大的戰車一搏。

相較另一款也因這次烏軍抗俄而成名、同屬單兵攜行的美製標槍（Javelin）反戰車飛彈，NLAW的重量較前者減輕一半、成本更低廉，更適合像這次烏軍在近距離伏擊俄軍的戰場狀況。

NLAW是瑞典紳寶公司（Saab AB）的產品，包括英國在內許多北約國家都是買主，儘管英軍也有美製標槍飛彈，但約在10年前也開始購買NLAW，且持續向烏克蘭送交更多的NLAW飛彈。

俄國侵烏以來，美國已援贈上千套標槍飛彈給烏國；不願具名的英國外交官則透露，英國至今已交付超過4200套NLAW飛彈給烏克蘭。

紐時指出，儘管美製標槍飛彈可在遠達4公里外攻擊戰車，但飛行速度比NLAW慢，而NLAW飛彈更堪稱1公里內的準確性無人能出其右。英國外交官表示，標槍飛彈猶如可供遠距開火的狙擊槍，NLAW飛彈則更適合近距伏擊，兩者各有所長。

路透社披露，俄羅斯入侵烏克蘭帶動歐洲各國一波軍購新需求，特別是許多東歐盟國紛盼購買烏克蘭在戰場上成功用於對付俄軍的武器，包括刺針（Stinger）防空飛彈和標槍（Javelin）反戰車飛彈。

但也有一些中外專家認為，這類近距伏擊就算能得手，對方戰甲車編隊也能很快反擊，代價就是單兵編組易遭全殲，沒有戰略上的意義，尤其若在城鎮打這種伏擊戰，攻方遭任一窗口或街角射出的反戰車飛彈伏擊後，必定將所有窗口或街角範圍狂炸一遍，以致傷亡更慘重。（譯者：陳亦偉）1110319