中國學者籲：中美協調平息烏克蘭危機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海21日電）中國學者朱鋒今天撰文，呼籲中美協調平息烏克蘭危機。他認為，防止烏克蘭局勢失控是中美關係發展無法迴避的深刻內涵；緩解與結束這場危機，可為深化中美合作提供動力。

中共外圍官媒環球時報今天刊發南京大學國際關係學院執行院長朱鋒這篇文章，提到上述內容。

朱鋒說，烏克蘭危機的性質不僅是俄烏衝突，更是歐洲地區安全秩序自冷戰結束30年來的歷史性崩潰。

他認為，可以預見的是，烏克蘭戰局的長期化，將會讓歐洲和世界都籠罩在戰亂嚴峻、戰爭升級的陰影中。

朱鋒引述中國國家主席習近平18日和美國總統拜登（Joe Biden）視訊通話中所說，「國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富」，認為烏克蘭危機該是到了盡快結束軍事衝突的時候。

另外，習近平還在與拜登的通話中說，中美兩國「不僅需要引領兩國關係沿著健康軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任為世界和平與安全做出努力」。朱鋒認為，這是在烏克蘭危機持續升級之際，在世界政治中迴響的「中國聲音」。

朱鋒說，當前俄烏戰爭性質和冷戰時期的韓戰及越戰大體相似，「就是大國在地緣戰略上的『代理人』戰爭」，這兩場戰爭深化了亞洲的冷戰對立、加劇了有關國家之間的敵意、分裂和對抗。

他認為，現在中國需要高度警惕和防範烏克蘭危機深化可能產生新的、更具有全面「脫鈎」性質的敵意和對立。「這是中國維護和平發展的國際環境、加速融入世界、保證中國經濟可持續增長的重大戰略需要」。

他表示，在今後很長一段時間內，中美兩國仍將處於艱難競爭期。但中美關係避免重蹈決裂的覆轍、維持「鬥而不破」、「競爭與合作共存」的戰略大局不能變。

他認為，中美兩國作為世界頭兩大經濟體和安理會常任理事國，防止烏克蘭局勢失控、避免烏克蘭人道主義危機深化、控制烏克蘭危機所產生的消極地緣戰略「擴散效應」蔓延到更大範圍，已經成為中美關係發展無法回避的深刻內涵。

至於中俄關係，朱鋒說，俄羅斯作為中國的「新時代全面戰略協作夥伴」，中國不能「一走了之」。中國反對透過戰爭對抗解決爭議，並拒絕參與對俄制裁，但中國不可能幫助俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動。

朱鋒說，中美兩國可以加強烏克蘭問題上的「大國協調」，通過勸和促談、加速推進停火、避免全球政治的脆裂，但「拜登政府需要認同中國的政策底線」。而烏克蘭危機的緩解與結束，可為深化中美合作、管控中美分歧提供動力。（編輯：邱國強）1110321