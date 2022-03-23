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威廉凱特訪問加勒比海 抵牙買加再遇示威

2022/3/23 16:33
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（中央社牙買加首都金斯敦22日綜合外電報導）英國王子威廉與夫人凱特為期1週的加勒比海訪問行程今天來到前殖民地牙買加，伉儷倆抵達牙買加首都金斯敦前早有大批示威者聚集抗議，要求王室為買賣奴隸道歉。

威廉與凱特為向女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年致敬訪問加勒比海國家，兩人將在牙買加停留3天。

但他們抵達金斯敦（Kingston）前，早有大批高舉標語的示威者聚在英國高級專員公署（British High Commission）前，要求英國王室為從非洲引進數十萬名奴隸至牙買加，讓他們在不人道的環境下工作的奴隸買賣行為做出補償並道歉。

示威民眾戴蘭德斯（Clement 'Jawari' Deslandes）說，王室人員來到這裡心中卻無悔意，猶如賞他祖先一記耳光。

「他們有貴族特權…來我們這裡，我們還得替他們鋪紅毯的日子已經過去了。」

「我來到這裡，是代表我的祖先，以及那些死於奴役、因為被白人迫害遭殺害的所有人。」

威廉夫婦前往此行首站貝里斯時，也取消某個村落的訪問行程，據稱是因遭到原住民社群反對。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110323

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