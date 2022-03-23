更多編輯台推薦新聞：
黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國
國際

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭控俄軍包圍馬立波構成種族滅絕 醫院遭砲擊、10萬居民無水無糧
首頁 / 國際

維基解密創辦人亞桑傑 與未婚妻在牢裡完婚

2022/3/23 18:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦23日綜合外電報導）揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑，今天將與未婚妻莫里斯在倫敦東南一座戒備森嚴的監獄內共結連理。亞桑傑目前在這座監獄等候引渡美國案的結果。

「莫引渡亞桑傑」（Don't Extradite Assange，DEA）組織表示，亞桑傑（Julian Assange）與莫里斯（Stella Moris）將在獄中舉行婚禮，由一名登記官主持，僅4名客人、兩名證婚人和兩名保安人員出席。儀式結束後，客人必須立刻離開。

現年50歲的亞桑傑正與美國對抗，美方試圖將他從英國引渡到美國，就其公開伊拉克和阿富汗戰爭相關機密文件，對他進行審判。

上週，英國最高法院駁回他對抗引渡的上訴，使這場長期法律訴訟戰接近尾聲。

亞桑傑和與莫里斯於去年11月宣布訂婚，並獲准在他候審的貝爾馬什監獄（Belmarsh）完婚。

DEA表示，長期支持亞桑傑的英國時裝設計師衛斯伍德（Vivienne Westwood）為莫里斯設計了婚紗。她還提供亞桑傑一件蘇格蘭短裙（kilt），向他的蘇格蘭血統致意。

年近40歲、與亞桑傑生有兩名年幼兒子的莫里斯，將在監獄外當著支持者們切結婚蛋糕，並且發表演說。

亞桑傑已成為媒體自由運動人士的精神領袖，他們指責華盛頓試圖壓制對合法安全關注的報導。若因發布軍事和外交檔案而被判違反「美國間諜法」（US Espionage Act），亞桑傑可能面臨在獄中度過餘生。

然而，批評人士認為，他對機密情報無所顧忌的作為，可能危及消息來源的生命。

亞桑傑原先贏得駁回引渡請求的裁決，因他的律師成功辯稱，他若被轉移到美國，會有自殺的風險。

但美國政府提出上訴，說服法官亞桑傑不會在高度戒備的聯邦拘留設施裡被單獨囚禁。

過去10年大部分時間，亞桑傑不是被拘留就是藏身於厄瓜多駐倫敦大使館，試圖躲避另一項引渡行動。瑞典尋求將他轉移到該國，以面對一項性侵指控，該案後來被撤銷。

最高法院駁回他的上訴申請後，英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）將對此案做出最終決定，除非亞桑傑的律師對案子別的疑點發起新的挑戰。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110323

延伸閱讀
維基解密創辦人亞桑傑拒引渡回美 申請上訴遭拒
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族