日本屋久島強降雨 當地政府籲3198人避難

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本九州地方鹿兒島縣屋久島町南部附近今天出現強降雨，氣象廳已發布「破紀錄短時間大雨情報」，呼籲當地民眾確保自身安全。當地政府對此發布避難情報，籲3198人離家避難。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，根據雷達分析研判屋久島町南部附近出現猛烈降雨，到今天上午9時止的一小時降雨量高達約120毫米。由於災害發生危險逼近，氣象廳已發布「破紀錄短時間大雨情報」，呼籲當地民眾確保自身安全。

屋久島町政府為避免大雨引發土石災情，已針對轄內部分地區發出高齡者等人士避難情報，對象人數3198人。這項避難情報屬5階段大雨警戒等級的第3級，呼籲高齡者及身障人士等開始避難。

5階段警戒等級的第1級是提高對災害心理準備；第2級是根據災情預測地圖確認避難行動；第3級是根據避難準備進行避難，但高齡者等要儘速避難；第4級是所有人儘速避難；第5級是已發生災情，採取保護自己性命的最佳行動方案。

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日本受到低氣壓及鋒面影響，除了屋久島局部地區降雨猛烈外，包括西日本其他地區也吹起強風。今天從北海道到九州地方都有可能出現強風，須嚴防土石災害、低窪地區淹水、暴風與巨浪。

根據觀測，鳥取市今天上午8時20分左右出現每秒34.2公尺最大瞬間陣風。隨著低氣壓這兩天將由西日本地區朝東日本的太平洋側移動，西日本為主的局部地區雨勢可能非常激烈。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110326