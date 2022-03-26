中國將對華裔主播成蕾進行審判 澳洲表達關切

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲籍中國官媒主播成蕾（Cheng Lei）在遭到中方羈押近兩年後，將於下週接受審判，坎培拉證實了這項消息，並對此表達關切。

曾擔任中國官媒「中國環球電視網」（CGTN）主播的成蕾，於2020年8月失踪，去年2月因「非法向海外提供國家機密」罪名遭到正式逮捕。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）在一份聲明中表示：「澳洲政府經常對成女士的福利和拘留狀況提出嚴重關切。」她並證實工作人員21日會見了成女士。

「我們希望依照國際規範，符合公正、程序公平和人道待遇的基本標準。」

這位兩個孩子的母親，在CGTN的英語頻道上是觀眾熟悉的面孔，她採訪過世界各地著名的企業執行長。她所受到指控的進一步細節尚不清楚。

潘恩說：「我們還要求允許澳洲官員出席3月31日成女士的庭審，按澳中雙邊領事協議，中方有此義務。」

成蕾出生於湖南省，童年時移居澳洲，現為澳洲國民，之後她回到中國，2012年開始為CGTN工作。中國並不允許公民持有雙重國籍。

成蕾若被發現違反中國國家安全法，恐面臨嚴厲懲罰，情節重大者最高可被判處無期徒刑。

成蕾遭拘押時，正值澳洲和中國關係破裂。她受到指控的時機以及缺乏相關資訊，引發外界猜測她被拘留是出於政治動機，或是針鋒相對的報復。

澳洲使用反外國干預法阻止中國對敏感領域進行投資，並調查中國對澳洲公共生活的影響，坎培拉還呼籲對COVID-19大流行的起源進行獨立調查，皆引發北京的憤怒反應。

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在澳洲當局突襲搜索中國官方媒體記者的住處幾週後，成蕾便遭到拘留。此事令中國的外國記者圈子相當震驚，兩名澳洲記者伯特爾斯（Bill Birtles）和史密斯（Michael Smith）因成蕾而受到盤問後不久，便逃離中國。

成蕾被拘留幾個月後，中國當局同樣以涉嫌危害國家安全為由，拘留了彭博（Bloomberg News）的一名員工范若伊（Haze Fan）。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110326