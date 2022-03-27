更多編輯台推薦新聞：
3種情況快篩自己來 選購認明「家用」2字
生活

3種情況快篩自己來 選購認明「家用」2字

日本83歲冒險家堀江謙一舊金山啟航 挑戰最高齡獨渡太平洋
國際

日本83歲冒險家堀江謙一舊金山啟航 挑戰最高齡獨渡太平洋

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

嚇阻俄羅斯 德擬向以色列採購鐵穹防禦系統

2022/3/27 20:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林27日專電）俄軍大舉入侵烏克蘭，刺激德國強化軍力嚇阻俄羅斯，傳德國正考慮向以色列購買鐵穹防禦系統，保護全境和波蘭等北約盟邦。

德國「週日畫報」（Bild am Sonntag）今天報導，總理蕭茲（Olaf Scholz）正考慮向以色列購買鐵穹（Iron Dome）防禦系統，造價20億歐元（約合新台幣630億元），預計2025年完成部署。

受到俄羅斯入侵烏克蘭的刺激，德國政府準備在今年編列1000億歐元（約合新台幣3兆1500億元）的特別預算，全面強化軍力。

鐵穹防禦系統是以色列與美國合作研發的先進飛彈攔截系統，採用飛箭三型（Arrow 3）飛彈在大氣層之外擊下飛彈，去年以巴暴力衝突升溫時，曾有效攔截巴勒斯坦好戰團體「哈瑪斯」（Hamas）向以色列境內發射的火箭。

俄軍入侵烏克蘭，迫使歐洲各國強化軍力部署，規劃新措施嚇阻俄國。德國軍方憂心，俄國可能從最西端與波蘭和立陶宛接壤的領土加里寧格勒 （Kaliningrad）發射伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈攻擊歐洲。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這套防禦系統的雷達功能強大，掃描範圍包括波蘭、羅馬尼亞、波羅的海三國等國。按照德國軍方規劃，這些北約盟邦僅需部署飛彈，由德國提供雷達數據，即可一起受到保護。

在國會預算委員會負責國防的執政社會民主黨（SPD）議員施瓦茲（Andreas Schwarz）表示，為因應俄羅斯的威脅，德國需要可覆蓋全境的飛彈防禦系統。以色列的鐵穹保護範圍可擴及鄰國，讓德國在歐洲安全扮演關鍵角色。（編輯：黃自強）1110327

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族