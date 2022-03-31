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頻接觸確診者 拜登再打第4劑疫苗

2022/3/31 02:15（3/31 07:22 更新）
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（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）在美國食品暨藥物管理局核准50歲以上與免疫不全者施打第4劑疫苗後，近來身邊頻出現確診者的美國總統拜登今天施打第4劑疫苗，並宣布一站式官方網站，提供民眾相關訊息。

儘管美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨於穩定，民眾生活也逐漸回復正常，但拜登（Joe Biden）近來卻反而多次與確診者有所接觸，包括2週前訪問華府的愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin），兩人同時出席華府國立建築博物館（National Building Museum）舉行的愛爾蘭盛會。

之後，拜登訪歐前夕白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）確診，遞補莎琪陪同訪歐的副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則在返回華府後被檢測出陽性。

拜登頻頻與確診者近距離接觸，也為鼓勵尚未完全接種的民眾施打疫苗，在美國食品暨藥物管理局（FDA）昨天核准50歲以上或免疫不全者施打第4劑莫德納或BNT疫苗，或是打單劑型嬌生疫苗與追加劑的民眾再追打一劑mRNA疫苗後，於今天施打第4劑，這也是他的第2劑追加疫苗。

拜登今天在白宮宣布美國政府一站式的官方網站，方便民眾了解施打疫苗、取得口罩與檢測劑等相關資訊，他也隨即在鏡頭前公開施打第4劑，接種的為BNT疫苗。（編輯：陳正健）1110331

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