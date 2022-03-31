撤出馬立波平民 烏克蘭45輛巴士上路

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（中央社基輔31日綜合外電報導）俄羅斯國防部宣布在烏克蘭南部港口城市馬立波停火後，烏國副總理韋列舒克今天表示已派出45輛巴士，載運人道救援物資前往當地，並撤出受困的平民。

韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）確認俄羅斯已同意開放一條安全走廊後，45輛巴士正在前往馬立波（Mariupol）的路上。

她昨晚在Telegram發布的影片中說，「今晚，紅十字國際委員會通知我們，俄羅斯準備開放」從馬立波經由俄方控制的伯德揚斯克港（Berdyansk）、到札波羅熱（Zaporizhzhia）的人道走廊。「我們向這條走廊派了45輛巴士。」

她說，已有17輛巴士從西北大約220公里外的札波羅熱出發前往馬立波。另外28輛正等候批准通過扎波羅熱附近瓦西利夫卡（Vasylivka）的俄羅斯檢查哨。

韋列舒克說：「我們將盡可能確保巴士今天抵達馬立波，接走尚未能離開這座城市的人。」

截至目前，由於集中疏散的協議皆未獲得遵守，平民只能冒著極大的危險，自行開車離開馬立波。

自2月底以來，戰略地位重要的馬立波一直被俄軍包圍和炮擊。

設法逃出的民眾和非政府組織人員（ONGs）形容當地情況已到了災難的地步，平民被困在地窖裡，沒有飲水、食物和通訊，屍體散落在街上。

俄羅斯國防部30日晚表示，將從今天上午10點起，開放馬立波經俄方控制的伯德揚斯克港、到札波羅熱的一條人道走廊。

該部聲明稱：「為使這項人道行動能夠成功，我們建議在聯合國難民事務高級專員（UNHCR）及紅十字國際委員會直接參與下進行。」

俄羅斯國防部要求基輔在今天早晨6點之前書面通知俄方、聯合國難民事務高級專員和紅十字國際委員會，保證「無條件遵守」停火。

莫斯科還要求烏克蘭軍方承諾確保該走廊沿線巴士車隊的安全。

韋列舒克表示，烏克蘭軍隊已「確認他們將保證停火」。

今天還談妥另外兩條疏散走廊，一條從梅利托波爾（Melitopol）到扎波羅熱，另一條則從烏克蘭最大核電廠所在的安赫德（Energodar），同樣也到扎波羅熱。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110331