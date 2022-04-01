美擬釋1.8億桶戰略儲油 能否拉低油價待觀察

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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）油價高漲引發民怨，美國總統拜登今天宣布將釋出1.8億桶戰略石油儲備，並敦促國內業者增產，在俄烏戰爭持續下，重手干預油市，但長遠能否拉低油價仍待觀察。

俄羅斯入侵烏克蘭一個多月來，原本就因經濟逐漸擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影而高漲的油價進一步攀升，處於數十年來高點的通貨膨脹更難降溫。民眾荷包縮水的怨氣反映在民意調查數字上，今年面臨期中選舉考驗的拜登政府面臨沉重壓力。

拜登（Joe Biden）在白宮宣布拉低油價措施時，屢屢將石油漲價怪罪於2月24日對烏克蘭發動戰爭的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），並訴諸愛國主義，敦促國內業者別只顧著發戰爭財，應將利潤化為投資、增產石油，協助全民度過物價高漲的難關。

美國政府為增加短期能源供給，擬從5月起每天釋出約100萬桶戰略石油儲備，為期半年。這是拜登政府4個多月來第3度宣布釋出1970年代石油危機起未雨綢繆、目前約5.7億桶的戰略儲油，也是歷來規模最大的釋油計畫。

此外，拜登敦促國會通過向租用聯邦土地卻未產油的業者收費的法律，形同逼迫國內業者增產。但他坦言這項措施長期才會看到效果，因為石油業增產可能需要好幾個月，不是一、兩天的事。

受俄烏戰事影響，國際油價曾在3月上旬衝破每桶130美元大關，創近14年來新高。隨著美國宣布加碼釋出戰略儲油，倫敦交易的北海布倫特原油期貨價重挫4.9%，每桶收在107.91美元；紐約交易的西德州中級原油（WTI）期貨價大跌7%，每桶收在100.28美元。

不過，這對一般民眾加油成本的實際影響仍待觀察。

根據美國汽車協會（AAA）數據，全美汽油每加侖均價4.225美元，略低於昨天，但與11日創歷史新高的4.33美元相去不遠。

俄烏戰爭爆發後，美國與盟友曾嘗試藉釋出戰略儲油拉低油價，但效果有限。美國等國際能源總署（IEA）成員國1日同意釋出6000萬桶石油儲備，當天布倫特油價漲逾7%。

在油價高漲的背景下，石油輸出國家組織（OPEC）無視拜登等西方國家領袖呼籲，本週決定維持和莫斯科商定的產油計畫，成員國每天僅增產43.2萬桶油。

美國商務部今天公布，美國2月消費支出經季節調整僅月增0.2%，增幅遠低於1月的2.7%，一定程度反映物價高漲壓抑了民間消費。民間消費占美國經濟產值約7成，民眾的通膨預期心理一旦根深蒂固，將危及COVID-19大流行後財政與貨幣刺激帶動的經濟復甦。

近期民調顯示，美國老百姓對油價高漲愈來愈不滿，不利於執政的民主黨在11月期中選舉後保住國會多數席位。

拜登此時出手釋油有如先發制人。一年來國際油價高漲的背景是經濟復甦帶動能源需求，俄烏戰爭為油市投下震撼彈，並非因俄羅斯完全切斷對西方國家的能源供給，而是市場人士憂心歐美對莫斯科的制裁不斷擴大、俄羅斯供油受阻，油市恐陷入供不應求的局面。

但美國政府大規模釋油對油價的長期影響現階段難以判斷。

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在頁岩油革命推升下，2017年美國戰略石油儲備逼近7億桶，此後持續減少。根據美國能源情報署（EIA）數據，拜登今天宣布的1.8億桶儲油如完全釋出，戰略儲備將不到4億桶油，創1984年以來新低，不利美國因應未來可能出現的能源危機。

美國政府日後很可能需要購油回補庫存，如果國內業者與OPEC依舊不願大幅增產、俄烏戰事延燒持續擾亂油市，買方增加將更容易形成油價易漲難跌的環境。（編輯：韋樞）1110401