油價飆 美擬釋史上最大規模戰略儲油IEA也急商釋油

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）消息人士透露，美國總統拜登政府擬從戰略石油儲備釋出1.8億桶，料創下美國有史以來最大釋出規模。與此同時，國際能源總署也將在4月1日召開緊急會議，商討集體釋出儲油。

路透社報導，美國最新考慮釋出的儲油規模，相當於全球兩天的需求，是美國過去6個月來第三度釋出戰略儲油，將是美國建立戰略儲油近50年來最大釋出規模。

紐西蘭能源部發言人也在電郵中表示，國際能源總署（IEA）成員國也將在4月1日格林威治時間12時（台北時間晚間8時）召開緊急會議，討論集體釋出石油規模，希望能平抑受到俄烏戰爭衝擊，本月登上14年高點的油價。

紐西蘭能源部發言人表示：「可能集體釋出石油的數量尚未決定。本次會議將訂出總量，之後決定個別國家的配置。」

目前還不清楚，美國釋出戰略儲油是否屬於全球協調行動的一部分。但美國考慮釋油消息一出，紐約和倫敦油價每桶雙雙下跌超過6美元。

白宮表示，拜登將於當地時間今天下午1時30分（台灣時間4月1日凌晨1時30分）發表談話，談論政府各項行動，以減少俄國侵烏導致能源價格飆升的衝擊，降低美國家庭在加油站的加油費用。白宮未提供更多細節。

石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）今天將集會，料不會改變逐步提高產能的計畫。美國、英國和其他國家已呼籲OPEC＋加速提高產量。

荷蘭國際集團（ING Groep NV）策略師派特森（Warren Patterson）表示：「我們可能看到在為期數月期間釋出達1億8000萬桶原油意義重大，將有助緩解市場部分緊俏的供應。」

他表示，這將是美國有史以來最大的釋出規模。

根據美國能源部，美國目前戰略石油儲備達5億6830萬桶，為2002年5月以來最低水準。

高盛（Goldman Sachs）分析師在報告中寫道，美國釋出戰略儲油每天可提高石油供應100萬桶達6個月，有助於今年市場重新平衡，但這無法解決結構性供應短缺問題。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110331