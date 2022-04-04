氣候變遷很傷 白宮：世紀末前恐年耗2兆美元預算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）白宮今天表示，因氣候變遷加劇的洪水、火災和旱災可能會在本世紀末之前耗費龐大的美國聯邦預算。這是白宮首次做此評估。

白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）去年5月奉總統拜登之命進行評估，結果顯示，氣候變遷在世紀末之前對預算的衝擊，可能高達年損7.1%歲收之譜，以現今金額計算，相當於年耗2兆美元。

白宮管理及預算局氣候與科學官員瓦赫辛（Candace Vahlsing）以及局內首席經濟學家葉根（Danny Yagan）在部落格文章中表示：「氣候變遷威脅全國社區和部門，包括透過洪水、旱災、酷熱、野火、颶風，影響美國經濟及老百姓的生活。」

這篇部落格文章由路透社搶先看到，文章內容預定明天正式發表。

白宮管理及預算局分析發現，聯邦政府每年花在海岸災難賑濟、洪水、作物、健保、野火控制、聯邦設施淹水等的開銷，每年可能要多250億至1280億美元。

僅僅是去年的事而已，美西空前熱浪與旱災引發兩場重大野火肆虐加州與俄勒岡州，在兩州史上都是排名數一數二的野火。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）3月間表示，2020年中以來，美西部分地區深受大旱所苦，這種情況可能持續到今春，或在春天更形惡化。

內布拉斯加州奧夫特空軍基地（Offutt Air Force Base）和佛羅里達州丁道爾空軍基地（Tyndall Air Force）等美國軍事基地，近年因洪水和颶風，損失數以10億計美元。

白宮預算與管理局表示，野火更趨頻繁可能導致聯邦救火支出年增15.5億至96億美元。近1萬2200棟聯邦大樓與建築物可能因海水高漲而淹水，修繕費用近440億美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110404